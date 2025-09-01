Melnragės paplūdimyje rugpjūčio vėsą kaitino atletų kovos

Grėsmingų bangų skalaujamame paplūdimyje ant smėlio rungėsi vaikai, jauniai ir suaugę– iš viso virš 100 stipruolių iš Latvijos, Estijos, Airijos, Ukrainos ir Lietuvos.
Pajėgiausi atletai buvo apdovanoti medaliais ir prizais.
„Nepalankus oras nesugadino šventės, susirinko daug dalyvių ir žiūrovų, varžytuvės tęsėsi iki vakaro, – kalbėjo renginio organizatorius Edgaras Voitechovskis. – Esu dėkingas rėmėjams ir partneriams – Genadijui Kavunenkai, Artūrui Jankauskui, UAB „Baltic fresh fruit”, UAB „Energyk”, UAB APK, UAB „Herkaus autonuoma”, UAB „Budrių statyba” ir, žinoma Klaipėdos miesto imtynių sporto federacijai bei Lietuvos imtynių federacijai”.
Padėkos žodžių organizatoriams negailėjo ir 2018 metų Europos imtynių U23 čempionato trečios vietos laimėtojas Martynas Nemsevičius.
„Po septynių kovų (keturios kovos savo svorio kategorijoje ir trys – absoliučioje kategorijoje) pavyko iškovoti pirmąją vietą svorio kategorijoje iki 100 kg ir užimti antrąją vietą absoliučioje kategorijoje, nusileidžiant vienu tašku jos nugalėtojui. Tai buvo smagi patirtis ir puiki atmosfera – ačiū organizatoriams už tokias įdomias bei šaunias varžybas!”, – džiaugėsi patyręs atletas.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!