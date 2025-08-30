Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Rumunijos kovotojus „Glory 103“ turnyre sukritikavo garsus tautietis: „Jus ten paėmė vietoj bokso kriaušių“

2025-08-30 18:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 18:53

Roterdame (Nyderlandai) vykęs „Glory 103“ kikbokso turnyras tikru nusivylimu tapo Rumunijos kovinio sporto fanams

Alexis Goudeau nuotr. | „Glory“ nuotr.

Roterdame (Nyderlandai) vykęs „Glory 103" kikbokso turnyras tikru nusivylimu tapo Rumunijos kovinio sporto fanams

Pagrindinėje turnyro programoje Ionutas Iancu trečiajame raunde dėl kojos traumos netęsė kovos prieš serbą Radę Opačičių. Vėliau į ringą žengė rumunas Cristianas Ristea, kuris dar antrajame raunde atsisakė tęsti kovą dėl nosies traumos prieš Mory Kromah.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Abu pralaimėjusius rumunus griežtai sukritikavo Danielis Ghita – buvęs „Glory“ titulinių kovų dalyvis.

„Vienas – storas, kitas – tatuiruotas, jūs abu – Rumunijos gėda. Storulis net nepajudėjo po ringą, o pasipūtęs tatuiruotas kovotojas irgi buvo nieko vertas, nors vizualiai atrodo kaip tikras čempionas. Tie vargšai pagalvojo, kad tapo žvaigždėmis vien todėl, kad pateko į „Glory“. Jie abu yra beverčiai kovotojai, pakviesti, kad pastovėtų ringe vietoj bokso kriaušių. Jie gali nugalėti tik mėgėjus, o kai sutinka ringe aukštesnio lygio varžovą, tai iš karto pasiduoda.

„Glory“ sunkiasvorių kategorijos lygis krito į dar neregėtas žemumas. Laikas sukurti normalią sistemą, kad į organizaciją patektų tik tam tikrą atranką įveikę kovotojai. Gėda matyti tokius sunkiasvorius organizacijoje. Mano laikais niekas jų nebūtų priėmę į „Glory“ ringą“, – nervinosi D. Ghita.

C. Ristea savo „instagram“ paskyroje sureagavo į legendos kritiką: „Taip vadinama mūsų legenda per savo karjerą irgi pralaimėjo prieš visus rimtus varžovus. Kai kas čia jį giria už pergalę prieš ben Saddiką, bet tai tebuvo 7-a ben Saddiko karjeros kovą ir 41-a Ghitos. Kai patyręs kikboksininkas nugali pradedantįjį, tai kas čia tokio įspūdingo? Pasižiūrėkite, kokius varžovus yra nugalėjęs Ghita – tai geriausiu atveju buvo vidutiniai kovotojai. Ghita moka tik šnekėti, nors jo paties technika ir taktika ringe buvo nieko verta“.

„Glory“ turnyrus transliuoja „Go3“ televizija. Kitas didysis turnyras – „Glory 104“ – vyks jau spalio 11 d. Ten dėl Sergejaus Maslobojevo atlaisvinto pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržo susikaus Tarikas Khbabezas ir Bahramas Rajabzadehas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

