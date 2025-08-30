Rumunijos kovotojus „Glory 103“ turnyre sukritikavo garsus tautietis: „Jus ten paėmė vietoj bokso kriaušių“

Pagrindinėje turnyro programoje Ionutas Iancu trečiajame raunde dėl kojos traumos netęsė kovos prieš serbą Radę Opačičių. Vėliau į ringą žengė rumunas Cristianas Ristea, kuris dar antrajame raunde atsisakė tęsti kovą dėl nosies traumos prieš Mory Kromah.
Mory Kromah🆚Cristian Ristea: Round 2⃣ starts with Black Ghost dominating, but what happens? After breaking their legs and bones, it seems that The Gladiator can turn the match around with powerful hooks in a few moments?! A little drama before the end. #GLORY103
W/ @MMAnewsRO pic.twitter.com/MxsYCsPr8e
Rade Opacic is back in a major way at #GLORY103!
#GLORY103 | LIVE NOW | @DAZN_Sport pic.twitter.com/wjpEAPSHML
Abu pralaimėjusius rumunus griežtai sukritikavo Danielis Ghita – buvęs „Glory“ titulinių kovų dalyvis.
„Vienas – storas, kitas – tatuiruotas, jūs abu – Rumunijos gėda. Storulis net nepajudėjo po ringą, o pasipūtęs tatuiruotas kovotojas irgi buvo nieko vertas, nors vizualiai atrodo kaip tikras čempionas. Tie vargšai pagalvojo, kad tapo žvaigždėmis vien todėl, kad pateko į „Glory“. Jie abu yra beverčiai kovotojai, pakviesti, kad pastovėtų ringe vietoj bokso kriaušių. Jie gali nugalėti tik mėgėjus, o kai sutinka ringe aukštesnio lygio varžovą, tai iš karto pasiduoda.
„Glory“ sunkiasvorių kategorijos lygis krito į dar neregėtas žemumas. Laikas sukurti normalią sistemą, kad į organizaciją patektų tik tam tikrą atranką įveikę kovotojai. Gėda matyti tokius sunkiasvorius organizacijoje. Mano laikais niekas jų nebūtų priėmę į „Glory“ ringą“, – nervinosi D. Ghita.
C. Ristea savo „instagram“ paskyroje sureagavo į legendos kritiką: „Taip vadinama mūsų legenda per savo karjerą irgi pralaimėjo prieš visus rimtus varžovus. Kai kas čia jį giria už pergalę prieš ben Saddiką, bet tai tebuvo 7-a ben Saddiko karjeros kovą ir 41-a Ghitos. Kai patyręs kikboksininkas nugali pradedantįjį, tai kas čia tokio įspūdingo? Pasižiūrėkite, kokius varžovus yra nugalėjęs Ghita – tai geriausiu atveju buvo vidutiniai kovotojai. Ghita moka tik šnekėti, nors jo paties technika ir taktika ringe buvo nieko verta“.
„Glory“ turnyrus transliuoja „Go3“ televizija. Kitas didysis turnyras – „Glory 104“ – vyks jau spalio 11 d. Ten dėl Sergejaus Maslobojevo atlaisvinto pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempiono diržo susikaus Tarikas Khbabezas ir Bahramas Rajabzadehas.
