  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Antrasis medalis Lietuvai: Tajus Babaičenko pelnė bronzą pasaulio jaunių dziudo čempionate

2025-08-29 21:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 21:44

Sofijoje (Bulgarija) vykstančiame pasaulio jaunių dziudo čempionate penktadienį bronzos medalį iškovojo Tajus Babaičenko.

IJF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Sofijoje (Bulgarija) vykstančiame pasaulio jaunių dziudo čempionate penktadienį bronzos medalį iškovojo Tajus Babaičenko.

0

Svorio kategorijoje iki 81 kg lietuvis nugalėjo Izraelio atstovą Aslaną Napso ir armėną Žorą Gevorgijaną, bet ketvirtfinalyje nusileido būsimam čempionui uzbekui Inomjonui Bachodirovui. Paguodos turnyre lietuvis susitvarkė su vokiečiu Konstantinu Disteliu ir pateko į mažąjį finalą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kovoje dėl bronzos T. Babaičenko susitiko su italu Edoardo Michelle Ruso. Lietuvis ilgai pirmavo su „Yuko“ įvertinimu, bet italas išlygino rezultatą. Teko kautis pratęsime, kuriame nervų karą laimėjo T. Babaičenko, pelnęs „Waza-ari“ įvertinimą.

Ignas Stankevičius (iki 73 kg), Dangiras Mikonis (iki 73 kg) ir Viktorija Ragauskaitė (iki 63 kg) penktadienį liko be pergalių.

Kiek anksčiau Lietuvai bronzą šiame čempionate pelnė ir Adris Jakubauskas (iki 55 kg).

