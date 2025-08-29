Antrasis medalis Lietuvai: Tajus Babaičenko pelnė bronzą pasaulio jaunių dziudo čempionate

Svorio kategorijoje iki 81 kg lietuvis nugalėjo Izraelio atstovą Aslaną Napso ir armėną Žorą Gevorgijaną, bet ketvirtfinalyje nusileido būsimam čempionui uzbekui Inomjonui Bachodirovui. Paguodos turnyre lietuvis susitvarkė su vokiečiu Konstantinu Disteliu ir pateko į mažąjį finalą.
Kovoje dėl bronzos T. Babaičenko susitiko su italu Edoardo Michelle Ruso. Lietuvis ilgai pirmavo su „Yuko“ įvertinimu, bet italas išlygino rezultatą. Teko kautis pratęsime, kuriame nervų karą laimėjo T. Babaičenko, pelnęs „Waza-ari“ įvertinimą.
Ignas Stankevičius (iki 73 kg), Dangiras Mikonis (iki 73 kg) ir Viktorija Ragauskaitė (iki 63 kg) penktadienį liko be pergalių.
Kiek anksčiau Lietuvai bronzą šiame čempionate pelnė ir Adris Jakubauskas (iki 55 kg).
