Žygimantas Karalevičius pasaulio jaunių dziudo čempionate Bulgarijoje liko 5-as

Čempionato starte Ž. Karalevičius įveikė Dominikos Respublikos sportininką Adrianą Lapaix Ramirezą bei Estijos atletąGeorgą Nogesą. Vis dėlto kovoje dėl patekimo į pusfinalį jis nusileido neutraliu statusu dalyvavusiam Rachimui Chamchojevui.
Paguodos turnyre Ž. Karalevičius nugalėjo bulgarą Preslavą Nikolovą, tačiau dvikovoje dėl bronzos medalio turėjo pripažinti kito neutralaus sportininko Muslimo Kotjevo pranašumą.
Tuo metu kitas lietuvis Vincentas Babravičius toje pačioje svorio kategorijoje liko be pergalių.
Svorio kategorijoje iki 60 kilogramų vieną pergalę iškovojo Natas Aleksiejūnas, o Rokas Makulavičius pasitraukė po pralaimėjimo jau pirmojoje kovoje.
