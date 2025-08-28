Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Žygimantas Karalevičius pasaulio jaunių dziudo čempionate Bulgarijoje liko 5-as

2025-08-28 22:02
2025-08-28 22:02

Sofijoje (Bulgarija) vykstančiame pasaulio jaunių dziudo čempionate nedaug trūko iki to, kad Lietuvos delegacija antrą dieną iš eilės būtų laimėjusi medalį. Trečiadienį bronzą iškovojo Adris Jakubauskas (svorio kategorija iki 55 kg), o ketvirtadienį iki mažojo finalo nukeliavo Žygimantas Karalevičius (iki 66 kg).

Žygimantas Karalevičius | „Stop“ kadras

0

Čempionato starte Ž. Karalevičius įveikė Dominikos Respublikos sportininką Adrianą Lapaix Ramirezą bei Estijos atletąGeorgą Nogesą. Vis dėlto kovoje dėl patekimo į pusfinalį jis nusileido neutraliu statusu dalyvavusiam Rachimui Chamchojevui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paguodos turnyre Ž. Karalevičius nugalėjo bulgarą Preslavą Nikolovą, tačiau dvikovoje dėl bronzos medalio turėjo pripažinti kito neutralaus sportininko Muslimo Kotjevo pranašumą.

Tuo metu kitas lietuvis Vincentas Babravičius toje pačioje svorio kategorijoje liko be pergalių.

Svorio kategorijoje iki 60 kilogramų vieną pergalę iškovojo Natas Aleksiejūnas, o Rokas Makulavičius pasitraukė po pralaimėjimo jau pirmojoje kovoje.

