Naujas pasaulio čempionas paaiškės „Glory 104“ turnyre: dėl Maslobojevo palikto diržo kovos buvę lietuvio varžovai

Dėl šiuo metu laisvo čempiono diržo kausis buvęs čempionas marokietis Tarikas Khbabezas bei „nešvariu“ kovos stiliumi garsėjantis azerbaidžanietis Bahramas Rajabzadehas.
Tarik Khbabez vs. Bahram Rajabzadeh for the Vacant Light Heavyweight Title at #GLORY104 in Rotterdam!🔥
Tarik Khbabez vs. Bahram Rajabzadeh for the Vacant Light Heavyweight Title at #GLORY104 in Rotterdam!🔥

Sign up for the #GLORY104 pre-sale now at https://t.co/mtc7jeEIOh#GLORY104 | OCT 11 | RTM Stage, Rotterdam
Vos prieš keletą dienų pasaulio čempiono diržas dar priklausė lietuviui Sergejui Maslobojevui. Visgi, antradienį „Glory“ paskelbė, kad lietuvis savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas. Šiuo metu „Glory“ laikinai suspendavo S. Maslobojevą, kol vyksta tyrimas.
S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė T. Khbabezą į nokdauną ir trečiame raunde pasiekė nokautą.
Jei ne teigiamas dopingo testas, S. Maslobojevas veikiausiai būtų gynęs diržą prieš B. Rajabzadehą, kuris lyderiavo reitinge ir turėjo pirmumo teisę į kovą dėl diržo. T. Khbabezas pastarojoje kovoje prieš S. Maslobojevą atrodė blankiai, bet „Glory“ jam nusprendė suteikti dar vieną šansą, nes tą lietuvio pergalę apgaubė nežinia, o T. Khbabezas apskritai pareikalavo anuliuoti tos kovos rezultatą, jei tik S. Maslobojevas bus pripažintas kaltu dėl dopingo vartojimu.
