  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Naujas pasaulio čempionas paaiškės „Glory 104“ turnyre: dėl Maslobojevo palikto diržo kovos buvę lietuvio varžovai

2025-08-28 18:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 18:32

Ketvirtadienį „Glory“ organizacija paskelbė, jog naujasis pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempionas paaiškės „Glory 104“ turnyre, kuris vyks spalio 11 d. Roterdame (Nyderlandai).

Kovos plakatas | Organizatorių nuotr.

Ketvirtadienį „Glory“ organizacija paskelbė, jog naujasis pussunkio svorio kategorijos pasaulio čempionas paaiškės „Glory 104“ turnyre, kuris vyks spalio 11 d. Roterdame (Nyderlandai).

0

Dėl šiuo metu laisvo čempiono diržo kausis buvęs čempionas marokietis Tarikas Khbabezas bei „nešvariu“ kovos stiliumi garsėjantis azerbaidžanietis Bahramas Rajabzadehas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vos prieš keletą dienų pasaulio čempiono diržas dar priklausė lietuviui Sergejui Maslobojevui. Visgi, antradienį „Glory“ paskelbė, kad lietuvis savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas. Šiuo metu „Glory“ laikinai suspendavo S. Maslobojevą, kol vyksta tyrimas.

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė T. Khbabezą į nokdauną ir trečiame raunde pasiekė nokautą.

Jei ne teigiamas dopingo testas, S. Maslobojevas veikiausiai būtų gynęs diržą prieš B. Rajabzadehą, kuris lyderiavo reitinge ir turėjo pirmumo teisę į kovą dėl diržo. T. Khbabezas pastarojoje kovoje prieš S. Maslobojevą atrodė blankiai, bet „Glory“ jam nusprendė suteikti dar vieną šansą, nes tą lietuvio pergalę apgaubė nežinia, o T. Khbabezas apskritai pareikalavo anuliuoti tos kovos rezultatą, jei tik S. Maslobojevas bus pripažintas kaltu dėl dopingo vartojimu.

Alexis Goudeau nuotr. | „Glory“ nuotr.
Rajabzadehas apie Maslobojevo suspendavimą: „Buvau davęs pažadą, kad išsiųsiu jį į ligoninę“

