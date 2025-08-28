Haliburtonas savo sugrįžimą ant parketo prognozuoja tik po 15 mėnesių

25 metų 196 cm ūgio atakų organizatoriui trūko Achilo sausgyslė ir pats krepšininkas nespinduliuoja optimizmu dėl sugrįžimo į aikštę per artimiausią sezoną.
„Manau, kad kitas rungtynes galėsiu žaisti po 15 mėnesių“, – sakė T. Haliburtonas.
Jau anksčiau buvo patvirtinta, kad įžaidėjas tikrai praleis visą ateinantį sezoną.
Praeitą sezoną amerikietis per vidutiniškai 34 minutes fiksavo 18,6 taško, 3,5 atkovoto, 1,4 perimto kamuolio ir 9,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!