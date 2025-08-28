Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Haliburtonas savo sugrįžimą ant parketo prognozuoja tik po 15 mėnesių

2025-08-28 17:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 17:43

Šiemet NBA finalo serijos metu Tyrese‘as Haliburtonas patyrė sunkią traumą ir labai ilgam iškrito iš rikiuotės.

Tyrese Haliburtonas | Scanpix nuotr.

Šiemet NBA finalo serijos metu Tyrese'as Haliburtonas patyrė sunkią traumą ir labai ilgam iškrito iš rikiuotės.

0

25 metų 196 cm ūgio atakų organizatoriui trūko Achilo sausgyslė ir pats krepšininkas nespinduliuoja optimizmu dėl sugrįžimo į aikštę per artimiausią sezoną.

„Manau, kad kitas rungtynes galėsiu žaisti po 15 mėnesių“, – sakė T. Haliburtonas.

Jau anksčiau buvo patvirtinta, kad įžaidėjas tikrai praleis visą ateinantį sezoną.

Praeitą sezoną amerikietis per vidutiniškai 34 minutes fiksavo 18,6 taško, 3,5 atkovoto, 1,4 perimto kamuolio ir 9,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

