  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Rajabzadehas apie Maslobojevo suspendavimą: „Buvau davęs pažadą, kad išsiųsiu jį į ligoninę“

2025-08-27 23:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 23:12

Antradienį „Glory“ organizacija oficialiai pranešė, kad pusvidutinio svorio kategorijos čempionas Sergejus Maslobojevas savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas. Šiuo metu „Glory“ laikinai suspendavo S. Maslobojevą, kol vyksta tyrimas.

Alexis Goudeau nuotr. | „Glory“ nuotr.

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100" turnyre, kai tris kartus siuntė Tariką Khbabezą į nokdauną ir trečiame raunde pasiekė nokautą.

0

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė Tariką Khbabezą į nokdauną ir trečiame raunde pasiekė nokautą.

Prieš šį dopingo skandalą buvo kalbama, jog liūdnai pagarsėjęs azerbaidžanietis Bahramas Rajabzadehas turi pirmumo teisę kautis su S. Maslobojevu. Dabar, kai tie planai žlugo, B. Rajabzadehas reikalauja kovos dėl diržo su T. Khbabezu.

„Tokios naujienos apie dopingo vartojimą sporto įvaizdžiui niekada neišeina į naudą. Jei Sergejus kažką padarė ne pagal taisykles ir iš tiesų vartojo dopingą, tai turėtų prisiimti atsakomybę.

Manau, kad Khbabezas turi gauti teisę kautis dėl atlaisvinto diržo, nes jis savo titulą prarado kovoje, po kurios Maslobojevo organizme rastas dopingas. Aš norėčiau dabar susikauti su Khbabezu ir mes galėtume išsiaiškinti, kuris iš mūsų yra vertesnis būti čempionu. Jei Khbabezas to nenori, tegul man asmeniškai pasako, jog atsisako tokios kovos. Tada aš galėsiu kautis su kokiu kitu varžovu dėl čempiono diržo.

Maslobojevas? Anksčiau jis pylė daug purvo ant manęs. Aš buvau davęs pažadą, kad išsiųsiu jį į ligoninę. Deja, dabar to nebegalėsiu padaryti. Sergejui pasisekė. Atsimenu, kaip jis aiškino, kad nesikaus su manimi tol, kol nepradėsiu rodyti pagarbos savo varžovams. Sergejau, tu man atsakyk, kuris čia iš mūsų yra labiau nepagarbus? Gal tas kuris vartojo dopingą? Aš tai vertinu kaip didžiulę nepagarbą varžovams“, – olandų „Sportnieuws“ sakė B. Rajabzadehas.

Azerbaidžanietis yra vienas „nešvariausiai“ kovojančių kikboksininkų pasaulyje. Tuo jis pasižymėjo tiek kovoje su S. Maslobojevu, tiek su Mory Kromah.

