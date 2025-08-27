Adris Jakubauskas pelnė bronzą pasaulio jaunių dziudo čempionate Sofijoje

Svorio kategorijoje iki 55 kg lietuvis nugalėjo Niką Foserį iš Lichtenšteino, armėną Vahę Hovhannisijaną ir mongolą Badar-Uuganą Badamdorją. Ketvirtfinalyje A. Jakubausko pergalių seriją nutraukė žaibiškai „Ippon“ įvertintą veiksmą atlikęs uzbekas Chušnudbekas Burchonovas.
Paguodos turnyre lietuviui buvo įskaityta pergalė prieš rumuną Aliną Marianą Sorici. Tai atvėrė A. Jakubauskui duris į mažąjį finalą, kur lietuvis per 4 min. „Waza-ari“ ir „Yuko“ įvertinimais nugalėjo azerbaidžanietį Mahammadali Husijevą.
Likę 11 lietuvių čempionatą pradės kiek vėliau.
