Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Adris Jakubauskas pelnė bronzą pasaulio jaunių dziudo čempionate Sofijoje

2025-08-27 21:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-27 21:11

Sofijoje (Bulgarija) trečiadienį startavo pasaulio jaunių dziudo čempionatas. Jau pirmąją varžybų dieną bronzos medalį Lietuvai iškovojo Adris Jakubauskas.

IJF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Sofijoje (Bulgarija) trečiadienį startavo pasaulio jaunių dziudo čempionatas. Jau pirmąją varžybų dieną bronzos medalį Lietuvai iškovojo Adris Jakubauskas.

REKLAMA
0

Svorio kategorijoje iki 55 kg lietuvis nugalėjo Niką Foserį iš Lichtenšteino, armėną Vahę Hovhannisijaną ir mongolą Badar-Uuganą Badamdorją. Ketvirtfinalyje A. Jakubausko pergalių seriją nutraukė žaibiškai „Ippon“ įvertintą veiksmą atlikęs uzbekas Chušnudbekas Burchonovas.

Paguodos turnyre lietuviui buvo įskaityta pergalė prieš rumuną Aliną Marianą Sorici. Tai atvėrė A. Jakubauskui duris į mažąjį finalą, kur lietuvis per 4 min. „Waza-ari“ ir „Yuko“ įvertinimais nugalėjo azerbaidžanietį Mahammadali Husijevą.

Likę 11 lietuvių čempionatą pradės kiek vėliau.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų