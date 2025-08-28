Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

G.Antetokounmpo vedami graikai nugalėjo Italiją

2025-08-28 21:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-28 21:30

Pergalingai Europos čempionatą pradėjo Graikijos (1/0) rinktinė, kuri 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21) susitvarkė su Italija (0/1).

Pergalingai Europos čempionatą pradėjo Graikijos (1/0) rinktinė, kuri 75:66 (22:12, 14:20, 20:13, 19:21) susitvarkė su Italija (0/1).

REKLAMA
0

Graikai sunkiai, bet išsiveržė į priekį – 16:12. Kostas Papanikolaou dar smeigė tritaškį (19:12), tad italai prašė pasitarimo, bet po jo Vasileios Toliopoulos irgi pataikė iš toli – 22:12. Graikija užtikrintai laikėsi priekyje (32:23), kol Nicolo Melli ir Saliou Niangas ėmė pataikyti savo metimus – 26:32. Po antrojo kėlinio Graikija pirmavo 36:32.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skirtumas tarp komandų augo (50:41), o graikai vis labiau artėjo pergalės link. Liko dar kėlinys, italai niekaip nepriartėjo (51:64), o galutinai tašką, atrodė, dėjo G.Antetokounmpo. Vis tik italai turėjo kitų planų. Saliou Niangas, Matteo Spagnolo ir Simone Fontecchio rinko gyvybiškai svarbius taškus (60:66), grąžindami intrigą.

REKLAMA
REKLAMA

Atsakė G.Antetokounmpo, dar tritaškį paleido Thanasis Antetokoumpo (71:61), žaisti liko pora minučių. Graikija pergalės nebepaleido, nors M.Spagnolo dar pataikė keturis svarbius taškus – 66:71.

REKLAMA

Dabar graikų kelyje bus Kipras, o italai kausis su bosniais.

G.Antetokounmpo sąskaitoje – 31 taškas, atkovojo 7 kamuolius, 5 sykius klydo, rinko 29 naudingumo balus.

Graikija: Giannis Antetokounmpo 31 (7 atk. kam.), Konstantinos Mitoglou, Kostas Sloukas – po 9, Vasileios Toliopoulos 8, Tyleris Dorsey ir Thanasis Antetokounmpo – po 6.

Italija: Nicolo Melli 15 (7 atk. kam., 5 rez. perd.), Saliou Niangas 11, Matteo Spagnolo 10, Danilo Gallinari 8, Alessandro Pajola 6.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų