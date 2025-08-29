Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Nauris Lukošiūnas dėl rankos traumos praleis „UTMA 13“, Raimondui Avlasevičiui ieškomas naujas varžovas

2025-08-29 11:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 11:48

Grandioziniame „UTMA 13“ turnyre nepasirodys Nauris Lukošiūnas, turėjęs kovoti dėl Raimondui Avlasevičiui priklausančio svorio kategorijos iki 75 kg čempiono titulo.

Nauris Lukošiūnas | asmeninio archyvo nuotr.

Grandioziniame „UTMA 13" turnyre nepasirodys Nauris Lukošiūnas, turėjęs kovoti dėl Raimondui Avlasevičiui priklausančio svorio kategorijos iki 75 kg čempiono titulo.

0

Kaip penktadienį paskelbė UTMA organizacija, N. Lukošiūnui lūžo ranka.

Visgi skelbiama, kad N. Lukošiūnui ieškomas pakaitinis kovotojas, todėl R. Avlasevičius „UTMA 13“ turnyre turėtų pasirodyti. Kova taip pat vyks dėl čempiono titulo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Avlasevičius šį titulą iškovojo keturių kovotojų turnyre, kai pusfinalyje įveikė tą patį N. Lukošiūną, o finale nugalėjo bendraklubį Henriką Vikšraitį, po kovos paskelbusį apie karjeros pabaigą.

Dar po pusfinalio N. Lukošiūnas buvo itin nepatenkintas teisėjų veiksmais ir reikalavo revanšo. Jis taip pat atskleidė, kad į tą kovą ėjo nepilnai sugijus rankai.

Nors pats N. Lukošiūnas turėjo kautis prieš H. Vikšraičiui pusfinalyje pralaimėjusį Matą Stebuliauską, tačiau M. Stebuliauskas atsisakė kovoti ir N. Lukošiūnas įgavo teisę į revanšinę kovą.

Jau paskelbtos turnyro kovos:

Žygimantas Kiudelis – Justinas Gedminas (-66kg/Kikboksas)

Matas Pultaražinskas – Martynas Danius (-67kg/Muay thai)

Isa Gocmenas – Deividas Jemeljanovas (-82 kg/Kikboksas)

Deividas Danyla – Arnas Kalasiūnas (-67kg/Muay thai)

Vitas Karosas - Khyzer Hayat (-67kg/Kikboksas)

Ignas Pauliukevičius - Edvinas Šalkovski (-93kg/Kikboksas)

Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus – Danyla Matiukov (-77kg/Kikboksas)

Dovydas Levickis – Artūras Brižinskas (-63,5kg/Kikboksas/5 raundai)

Dominykas Dirkstys - Naglis Kanišauskas (-84kg/Kikboksas)

TBA - Raimondas Avlasevičius (-75kg/Kikboksas/5 raundai)

Eimantas Stanionis - Jabulani Makhense (10 roundų, profesionalų boksas, ne anksčiau 23.00 val.)

