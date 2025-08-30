Kikbokso žvaigždės nuosprendis: „Maslobojevo dopingo skandalas gali užbaigti jo karjerą“

Vos prieš keletą dienų pasaulio čempiono diržas dar priklausė lietuviui Sergejui Maslobojevui. Visgi, antradienį „Glory“ paskelbė, kad lietuvis savo noru atlaisvina titulą po to, kai „Glory 100“ turnyre paimtas dopingo mėginys buvo teigiamas. Šiuo metu „Glory“ laikinai suspendavo S. Maslobojevą, kol vyksta tyrimas.
Legendinis kikboksininkas Remy Bonjasky sako, kad šis įvykis gali užbaigti S. Maslobojevo karjerą.
„O antras dopingo testas jau buvo? Tokiais atvejais, jei rezultatai kelia įtarimų, yra ištiriamas ir B mėginys. Mes nežinome, ar B mėginys buvo ištirtas.
Jei Maslobojevas iš tiesų atlaisvino diržą nelaukdamas B mėginio rezultatų, tada man toks žingsnis yra kiek keistas. Jei B mėginys buvo ištirtas ir rezultatas buvo teigiamas, tada Maslobojevui tikriausiai viskas baigta. Žinant jo amžių ir diskvalifikacijos trukmę tokiais atvejais, aš netikiu, kad Maslobojevą mes dar kada nors galėtume pamatyti kurioje nors iš didžiųjų organizacijų.
Dabar jau žinome, kodėl Maslobojevas kovoje prieš Khbabezą skraidė tarsi raketa (juokiasi – aut. past.). Ta kova net nebuvo konkurencinga. Dabar mes galime tik spėlioti, ar Khbabezas būtų buvęs taip triuškinamas, jei Maslobojevo organizme nebūtų dopingo.
Problema ta, kad šioje istorijoje dar yra daug neatsakytų klausimų. Mes nežinome, kokia medžiaga rasta Maslobojevo organizme, nežinome, kodėl jis iš karto nusprendė atiduoti diržą, nežinome, ar to iš jo reikalavo „Glory“ vadovai“, – svarstė R. Bonjasky.
R. Bonjasky dar pagyrė T. Khbabezą, kuris pareiškė, kad diržo iš karto jam grąžinti nereikia ir kad jis nori kovoje susigrąžinti savo trofėjų. Tiesa, marokietis taip pat reikalauja „Glory“ vadovų anuliuoti jo pastarosios kovos su S. Maslobojevu rezultatą.
R. Bonjasky triskart buvo K-1 „Grand Prix“ sunkiasvorių čempionas, o karjerą baigė su 78 pergalėmis ir 20 pralaimėjimų. R. Bonjasky yra nugalėjęs Mirko Filipovičių, Alistairą Overeemą, Melviną Manhoefą, Badrą Harį, Gokhaną Sakį ir kitas žvaigždes.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!