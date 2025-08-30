Grinius atliko rezultatyvų perdavimą Suomijoje, Čižas pasižymėjo įvarčiu Vokietijoje

Elitinės Suomijos lygos klubas Tamperės „Tappara“ paliko vartininką Faustą Nausėdą ant suolo ir po pratęsimo 3:4 pralaimėjo prieš Oulu „Karpat“.
Antros Suomijos lygos sezonui besiruošianti „KeuPa HT“ su Martynu Griniumi 4:2 nugalėjo IPK (Suomija) komandą. Lietuvis žaidė antrajame penkete ir prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.
Trečios Vokietijos lygos klubas „Hammer Eisbaren“, kurio garbę gina Ugnius Čižas, 2:7 neprilygo Duisburgo „Fuchse“. Lietuvis žaidė pirmajame penkete, pelnė įvartį, 6 kartus atakavo vartus bei gavo 2 baudos min.
