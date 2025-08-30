Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Grinius atliko rezultatyvų perdavimą Suomijoje, Čižas pasižymėjo įvarčiu Vokietijoje

2025-08-30 11:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 11:01

Penktadienį kontrolinėse ledo ritulio rungtynėse aukščiausios Šveicarijos lygos sezonui besiruošianti Ženevos „Servette“ komanda su Simu Ignatavičiumi 4:1 nugalėjo „HC Ajoie“. Ketvirtajame penkete žaidęs lietuvis nepasižymėjo.

Ugnius Čižas | hockey.lt nuotr.

0

Elitinės Suomijos lygos klubas Tamperės „Tappara“ paliko vartininką Faustą Nausėdą ant suolo ir po pratęsimo 3:4 pralaimėjo prieš Oulu „Karpat“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antros Suomijos lygos sezonui besiruošianti „KeuPa HT“ su Martynu Griniumi 4:2 nugalėjo IPK (Suomija) komandą. Lietuvis žaidė antrajame penkete ir prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu.

Trečios Vokietijos lygos klubas „Hammer Eisbaren“, kurio garbę gina Ugnius Čižas, 2:7 neprilygo Duisburgo „Fuchse“. Lietuvis žaidė pirmajame penkete, pelnė įvartį, 6 kartus atakavo vartus bei gavo 2 baudos min.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

