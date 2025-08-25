Emilijus Krakauskas pelnė įvartį, o „EHC Arosa“ iškovojo įspūdingą pergalę Šveicarijoje

Lietuvis antrojo kėlinio pradžioje įmušė įvartį, kai realizavo kiekybinę persvarą ir padidino komandos pranašumą iki 4:0. E. Krakauskas buvo įtrauktas į pirmąjį komandos penketą.
„EHC Arosa“ ruošiasi antros Šveicarijos lygos sezonui, o „Pikes EHC Oberthurgau“ rungtyniaus žemesnėje – trečioje – šalies lygoje.
E. Krakauskas praktiškai visą savo karjerą rungtyniauja Šveicarijoje ir tik 2011/12 m. sezone, kuomet jam buvo 14-15 metų, rungtyniavo Latvijos ir Lietuvos jaunimo komandose. Beveik visą savo profesionalią karjerą antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje praleidęs lietuvis 2020/21, 2021/22 ir 2022/23 m. sezonuose žaidė ir aukščiausioje Šveicarijos lygoje, tačiau po 2022 m. pirmose sezono rungtynėse patirtos sunkios kelio traumos kol kas į ją nesugrįžo.
Praėjęs sezonas lietuviui buvo labai permainingas. Vasarą E. Krakauskas dalyvavo „EHC Olten“ klubo peržiūroje, vėliau persikėlė į kitą tos pačios antrosios Šveicarijos lygos komandą „EHC Visp“ (21 rungtynės, 1 įvartis), o sezono viduryje papildė „EHC Chur“ gretas, kurioje per 23 rungtynes įmušė 1 įvartį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o komandos žygis baigėsi ketvirtfinalyje.
