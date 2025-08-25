Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Emilijus Krakauskas pelnė įvartį, o „EHC Arosa“ iškovojo įspūdingą pergalę Šveicarijoje

2025-08-25 12:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 12:38

Sekmadienį kontrolinėse ledo ritulio rungtynėse „EHC Arosa“ (Šveicarija) su Emilijumi Krakausku net 7:0 sutriuškino „Pikes EHC Oberthurgau“ ekipą.

Rungtynių akimirka | Instagram.com nuotr

Sekmadienį kontrolinėse ledo ritulio rungtynėse „EHC Arosa“ (Šveicarija) su Emilijumi Krakausku net 7:0 sutriuškino „Pikes EHC Oberthurgau“ ekipą.

REKLAMA
0

Lietuvis antrojo kėlinio pradžioje įmušė įvartį, kai realizavo kiekybinę persvarą ir padidino komandos pranašumą iki 4:0. E. Krakauskas buvo įtrauktas į pirmąjį komandos penketą.

„EHC Arosa“ ruošiasi antros Šveicarijos lygos sezonui, o „Pikes EHC Oberthurgau“ rungtyniaus žemesnėje – trečioje – šalies lygoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Krakauskas praktiškai visą savo karjerą rungtyniauja Šveicarijoje ir tik 2011/12 m. sezone, kuomet jam buvo 14-15 metų, rungtyniavo Latvijos ir Lietuvos jaunimo komandose. Beveik visą savo profesionalią karjerą antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje praleidęs lietuvis 2020/21, 2021/22 ir 2022/23 m. sezonuose žaidė ir aukščiausioje Šveicarijos lygoje, tačiau po 2022 m. pirmose sezono rungtynėse patirtos sunkios kelio traumos kol kas į ją nesugrįžo.

Praėjęs sezonas lietuviui buvo labai permainingas. Vasarą E. Krakauskas dalyvavo „EHC Olten“ klubo peržiūroje, vėliau persikėlė į kitą tos pačios antrosios Šveicarijos lygos komandą „EHC Visp“ (21 rungtynės, 1 įvartis), o sezono viduryje papildė „EHC Chur“ gretas, kurioje per 23 rungtynes įmušė 1 įvartį ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus, o komandos žygis baigėsi ketvirtfinalyje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų