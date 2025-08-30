Kalendorius
Rugpjūčio 30 d., šeštadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Clippers“ klubo rankose – Bogdanovičiaus likimas Europos čempionate

2025-08-30 15:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 15:05

Serbijos rinktinė išgyvena didžiulę įtampą – visi laukia žinių apie Bogdano Bogdanovičiaus sveikatą.

Bogdanas Bogdanovičius | FIBA nuotr.

Serbijos rinktinė išgyvena didžiulę įtampą – visi laukia žinių apie Bogdano Bogdanovičiaus sveikatą.

REKLAMA
0

Kaip praneša „Meridian Sport“, galutinį įvertinimą turi pateikti JAV gydytojai. Žaidėjui jau atlikti tyrimai, jų rezultatai gauti šį rytą, tačiau pagal NBA draudimo taisykles būtent JAV medikai turi nustatyti, ar trauma pakankamai rimta, kad jis būtų priverstas praleisti likusį turnyrą.

Trauma įvyko rungtynėse su Portugalija, kai B. Bogdanovičius staiga susiėmė už šlaunies raumens ir sustojo iš skausmo.

Iki tol aikštėje jis spėjo sužaisti 15 minučių, pelnyti 7 taškus ir atkovoti 5 kamuolius.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų