„Clippers“ klubo rankose – Bogdanovičiaus likimas Europos čempionate

Kaip praneša „Meridian Sport“, galutinį įvertinimą turi pateikti JAV gydytojai. Žaidėjui jau atlikti tyrimai, jų rezultatai gauti šį rytą, tačiau pagal NBA draudimo taisykles būtent JAV medikai turi nustatyti, ar trauma pakankamai rimta, kad jis būtų priverstas praleisti likusį turnyrą.
Trauma įvyko rungtynėse su Portugalija, kai B. Bogdanovičius staiga susiėmė už šlaunies raumens ir sustojo iš skausmo.
Iki tol aikštėje jis spėjo sužaisti 15 minučių, pelnyti 7 taškus ir atkovoti 5 kamuolius.
