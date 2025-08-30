Lietuvos jaunieji dziudo kovotojai pasaulio čempionate Sofijoje iškovojo du medalius

Viena didžiausių Lietuvos vilčių – Majus Genys – svorio kategorijoje iki 90 kg nugalėjo olandą Siebą Griedę, bet trečiajame rate nusileido baltarusiui Maksimui Strokunui ir vėliau į paguodos turnyrą nepateko. Iki trečiojo rato toje pačioje kategorijoje nukeliavo ir Majus Petrauskas.
Saulė Einingė (per 70 kg) pralaimėjo pirmąją kovą.
Sekmadienį čempionate dar vyks komandinės varžybos, bet ten Lietuvos rinktinė nestartuos.
Lietuvos sportininkai čempionatą Sofijoje baigė iškovoję 2 medalius: bronzą pelnė Adris Jakubauskas (iki 55 kg) bei Tajus Babaičenko (iki 81 kg).
