Darrenas Tillas nokautavo buvusį UFC čempioną Luke'ą Rockholdą

Šeštadienį vykusio „Misfits Boxing 22“ turnyro pagrindinėje kovoje D. Tillas kelis kartus parbloškė L. Rockholdą per pirmuosius du raundus, o trečiajame jį žiauriai nokautavo ir į savo sąskaitą šioje organizacijoje įsirašė jau trečią pergalę iš tiek pat galimų.
L. Rockholdas pradėjo stipriai – pataikė keletą tikslių smūgių ir visiškai kontroliavo pirmąjį raundą, tačiau paskutinėmis sekundėmis D. Tillas smogė kaire, stipriai sužeisdamas varžovą ir parbloškė buvusį UFC ir „Strikeforce“ čempioną ant grindų. L. Rockholdas spėjo atsikelti iki teisėjo skaičiavimo pabaigos, tačiau nuaidėjus gongui nuėjo į neteisingą kampą.
LUCKE ROCKHOLD GOES DOWN IN THE FIRST ROUND! 🤯 #Misfits22 pic.twitter.com/kTSRKI0uGs— Combat Media (@CombatMedias) August 30, 2025
Užuodęs kraują, D. Tillas antrajame raunde išėjo ieškodamas lemiamo smūgio. Visgi jis šiek tiek pristabdė tempą ir nepaleido varžovo, leisdamas jam išsilaikyti. Po minutės D. Tillas vėl pasiuntė L. Rockholdą į nokdauną, tačiau teisėjas nepastebėjo, kad šis krito ant grindų ir kova tęsėsi. Galiausiai teisėjas suteikė L. Rockholdui šiek tiek erdvės. Tuo metu L. Rockholdas jau buvo smarkiai sužeistas ir tiek teisėjas, tiek jo kampas turėjo sustabdyti kovą.
To nepadarius, D. Tillas užbaigė kovą itin žiauriu nokautu.
DARREN TILL KNOCKS OUT ROCKHOLD IN THE THIRD ROUND TO RETAIN HIS MISFITS TITLE! 🤯 #Misfits22 pic.twitter.com/59sNy1Dudg— Combat Media (@CombatMedias) August 30, 2025
Tai jau trečioji jo pergalė „Misfits“ ringe po anksčiau nugalėtų Darreno Stewarto ir Anthony Tayloro.
Po triumfo D. Tillas pareiškė norįs kovoti su Carlu Frochu.
40-metis L. Rockholdas paskutinį kartą UFC kovojo 2022 m. rugpjūtį, kai teisėjų sprendimu pralaimėjo Paulo Costa. Tai jam buvo trečioji nesėkmė UFC organizacijoje iš eilės, po pralaimėjimų nokautu Yoeliui Romero ir Janui Blachowiczui.
32-ejų metų D. Tillas UFC organizacijoje kovojo 2022 m. gruodį, kai skausmingu veiksmu pralaimėjo Dricusui Du Plessiui ir patyrė trečią pralaimėjimą iš eilės bei penktą per šešias dvikovas.
