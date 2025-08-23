Ike Ibeabuchi po 26 metų sugrįžta į ringą: paaiškino, kodėl nesutiktų kautis su Mike'u Tysonu

Veteranas prieš artėjančią kovą buvo paklaustas, ar sutiktų dalyvauti kovoje su 59-erių Mike‘u Tysonu, kuris pernai po 19 metų pertraukos stojo į oficialią profesionalų bokso kovą prieš Jake‘ą Paulą. Kadaise, kai I. Ibeabuchi artėjo prie bokso elito, buvo kalbama, kad jis galėtų susikauti su M. Tysonu, bet tie planai žlugo, kai nigerietis atsisėdo į kalėjimą.
„Smagu girdėti kalbas apie galimą mano ir Tysono parodomąją kovą, tačiau „geležinis Mike‘as“ yra profesionalų bokso nacionalinė vertybė. Aš tokių parodomųjų kovų nenoriu, aš noriu rimtų kovų.
Profesionalų boksas yra labai pavojingas sportas. Čia tu gali būti rimtai sužeistas ar net nužudytas. Aš tikrai nenorėčiau rimtai sužeisti Mike‘o, todėl su juo kautis nesutikčiau“, – WBN teigė I. Ibeabuchi.
Praėjusio amžiaus pabaigoje I. Ibeabuchi buvo vienas daugiausiai žadančių sunkiasvorių boksininkų pasaulyje. I. Ibeabuchi iškovojo WBC tarptautinį čempiono diržą, o 1999 m. nokautavo patį olimpinį vicečempioną Chrisą Byrdą, kuris vėliau kovojo su Vladimiru Kličko ir Evanderiu Holyfieldu. Po pergalės prieš Ch. Byrdą nigerietis atmetė 700 tūkst. JAV dolerių pasiūlymą kautis su Jeremy Williamsu ir nesutiko už 1 mln. JAV dolerių boksuotis prieš Michaelą Grantą.
I. Ibeabuchi gyvenimą pakeitė 1999 m. liepos įvykiai. Boksininkas į viešbutį išsikvietė eskorto merginą. 21-erių mergina sakė, kad turėjo tik sušokti striptizą, bet, paprašiusi boksininko sumokėti pinigus iš anksto, buvo užpulta. I. Ibeabuchi buvo paduotas į teismą, o tada į viešumą išlindo ir anksčiau jam pareikšti įtarimai seksualiniu smurtu.
Boksininko teismas užsitęsė dėl I. Ibeabuchi psichologinių problemų. Vyrui buvo nustatytas bipolinis sutrikimas, jis kurį laiką buvo gydomas, kol teisėjas nusprendė, kad I. Ibeabuchi yra pajėgus stoti prieš teismą.
Galiausiai I. Ibeabuchi buvo pripažintas kaltu ir kalėjime praleido 16 metų. Per tą laiką nigerietis užbaigė net 3 studijų programas ir 2015 m. išėjo į laisvę. Vos grįžęs į laisvę, I. Ibeabuchi pažeidė probacijos sąlygas ir vėl buvo areštuotas. Dabar nigerietis žada praeities klaidų nebekartoti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!