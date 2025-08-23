Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus kovos „UTMA 13“ turnyre

D. Matiukov UTMA ringe yra pasirodęs du kartus: 2025 m. sausį „UTMA Rising 1“ turnyre jis svorio kategorijoje iki 75 kg teisėjų sprendimu pralaimėjo Mantvydui Peredniui, o „UTMA Rising 2“ turnyre toje pačioje svorio kategorijoje nokautu pirmajame raunde pralaimėjo Adui Ribakovui.
D. Rimkus paskutinį kartą UTMA ringe pasirodė 2025 m. vasarį, kai „UTMA 11“ turnyre svorio kategorijoje iki 77 kg po papildomo raundo pralaimėjo Arnoldui Misiūnui. Tai buvo trečioji D. Rimkaus ir A. Misiūno dvikova, po kurios rezultatas tapo 2-1 Arnoldo naudai.
Vakar UTMA organizacija taip pat pranešė, kad „UTMA 13“ turnyre įvyks ir penkių raundų kova dėl svorio kategorijos iki 63,5 kg čempiono titulo, kurioje susikaus du perspektyvūs Lietuvos kovotojai Dovydas Levickis (5-1 UTMA) ir Artūras Brižinskas (4-2 UTMA).
Šie kovotojai šių metų vasarį vykusiame „UTMA 11“ turnyre susitiko svorio kategorijoje iki 65 kg , o tada pergalę teisėjų sprendimu iškovojo D. Levickis.
Viso UTMA jau paskelbė 10 turnyro kovų. Kiek anksčiau paaiškėjo, kad pirmoje dalyje, kurioje vyks profesionalų boksas, pasirodysEdgaras Skurdelis, Aleksandras Trofimčiukas, Algirdas Baniulis, Robertas Liorančas ir Jonas Jazevičiaus.
Pagrindinėje vakaro kovoje Eimantas Stanionis (15-1, 9 nokautai) susitiks su Pietų Afrikos Respublikos boksininku Jabulani Makhense (16-2, 8 nokautai).
Bokso kovos turėtų pasidėti nuo 17.00 val., o „UTMA 13“ turnyras – nuo 19.00 val.
Jau paskelbtos turnyro kovos:
Matas Pultaražinskas – Martynas Danius (-67kg/Muay thai)
Isa Gocmenas – Deividas Jemeljanovas (-82 kg/Kikboksas)
Deividas Danyla – Arnas Kalasiūnas (-67kg/Muay thai)
Vitas Karosas - Khyzer Hayat (-67kg/Kikboksas)
Ignas Pauliukevičius - Edvinas Šalkovski (-93kg/Kikboksas)
Dovydas „Rimkenzo“ Rimkus – Danyla Matiukov (-77kg/Kikboksas)
Dovydas Levickis – Artūras Brižinskas (-63,5kg/Kikboksas/5 raundai)
Dominykas Dirkstys - Naglis Kanišauskas (-84kg/Kikboksas)
Nauris Lukošiūnas - Raimondas Avlasevičius (-75kg/Kikboksas/5 raundai)
Eimantas Stanionis - Jabulani Makhense (10 roundų, profesionalų boksas, ne anksčiau 23.00 val.)
