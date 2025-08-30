Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

52-ejų Ibeabuchi pergalingai sugrįžo į ringą po 26 metų pertraukos ir metė iššūkį Usykui

2025-08-30 16:23 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-30 16:23

Po visų gyvenimo nuopuolių atsitiesti bandantis 52-ejų Nigerijos boksininkas Ike Ibeabuchi (21-0, 16 nokautų) praėjus daugiau nei 26 metams sugrįžo į ringą.

Ike Ibeabuchi | Organizatorių nuotr.

Lagose (Nigerija) vykusioje kovoje I. Ibeabuchi vos per 3 raundus susitvarkė su 40-mečiu tautiečiu Idrisu Afinni (18-8-2, 15 nokautų). Būtent trečiajame raunde I. Ibeabuchi rado daug spragų varžovo gynyboje ir ėmė atakuoti I. Afinni korpusą. Po trečiojo raundo I. Afinni treneriai išmetė rankšluostį ir kova buvo nutraukta.

Prieš kovą I. Ibeabuchi sveikata buvo detaliai patikrinta. Tik tada Nigerijos bokso federacija veteranui suteikė leidimą stoti į kovą.

I. Ibeabuchi supranta, kad jam daug metų bokse neliko, todėl jis iš karto nori kautis dėl pasaulio čempiono diržų su Oleksandru Usyku.

„Noriu kautis su Usyku – jis dabar čempionas. Mano rezultatas 21-0 su 16 nokautų. Kodėl Usykas negalėtų kautis prieš mane?“, – klausė I. Ibeabuchi.

Praėjusio amžiaus pabaigoje I. Ibeabuchi buvo vienas daugiausiai žadančių sunkiasvorių boksininkų pasaulyje. I. Ibeabuchi iškovojo WBC tarptautinį čempiono diržą, o 1999 m. nokautavo patį olimpinį vicečempioną Chrisą Byrdą, kuris vėliau kovojo su Vladimiru Kličko ir Evanderiu Holyfieldu. Po pergalės prieš Ch. Byrdą nigerietis atmetė 700 tūkst. JAV dolerių pasiūlymą kautis su Jeremy Williamsu ir nesutiko už 1 mln. JAV dolerių boksuotis prieš Michaelą Grantą.

I. Ibeabuchi gyvenimą pakeitė 1999 m. liepos įvykiai. Boksininkas į viešbutį išsikvietė eskorto merginą. 21-erių mergina sakė, kad turėjo tik sušokti striptizą, bet, paprašiusi boksininko sumokėti pinigus iš anksto, buvo užpulta. I. Ibeabuchi buvo paduotas į teismą, o tada į viešumą išlindo ir anksčiau jam pareikšti įtarimai seksualiniu smurtu.

Boksininko teismas užsitęsė dėl I. Ibeabuchi psichologinių problemų. Vyrui buvo nustatytas bipolinis sutrikimas, jis kurį laiką buvo gydomas, kol teisėjas nusprendė, kad I. Ibeabuchi yra pajėgus stoti prieš teismą.

Galiausiai I. Ibeabuchi buvo pripažintas kaltu ir kalėjime praleido 16 metų. Per tą laiką nigerietis užbaigė net 3 studijų programas ir 2015 m. išėjo į laisvę. Vos grįžęs į laisvę, I. Ibeabuchi pažeidė probacijos sąlygas ir vėl buvo areštuotas. Dabar nigerietis žada praeities klaidų nebekartoti.

