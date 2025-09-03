Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos rinktinė po įtemptos kovos įveikė Švediją

2025-09-03 18:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 18:27

Pirmas rungtynes be Roko Jokubaičio pasitikusi Lietuvos (4-1) rinktinė gerokai turėjo pavargti.

Pirmas rungtynes be Roko Jokubaičio pasitikusi Lietuvos (4-1) rinktinė gerokai turėjo pavargti.

2

Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Tamperėje 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18) tik po dramatiško mūšio palaužė Švedijos (1-4) krepšininkus.

Tai buvo paskutinės abiejų komandų rungtynės prieš atkrintamąsias varžybas.

B grupėje lietuviai greičiausiai liks antri, nebent suomiai sutriuškintų vokiečius, o švedai finišavo ketvirti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuviai startavo sunkiai ir po P. Larssono bei L. Hakansono taškų atsiliko 2:8. M. Normantas priverstinai paliko aikštę dėl čiurnos traumos, o deficitas išaugo – 4:12. G. Radzevičius pataikė tritaškį, R. Giedraitis pridėjo dvitaškį – 11:14. Po pirmo kėlinio Lietuva atsiliko 15:21.

D. Anderssonas didino švedų persvarą iki dviženklės – 27:16, lietuvių puolimas strigo. J. Valančiūnui užfiksuota pražanga puolime, o V. Gaddeforsas baudomis didino skirtumą – 33:24. Ą. Tubelis pelnė 4 taškus, J. Valančiūnas dar sumažino atsilikimą – 30:35. Po dviejų kėlinių Lietuva atsiliko 33:39.

R. Giedraitis sumažino skirtumą iki 39:41. Vėliau J. Valančiūnas išvedė Lietuvą į priekį 44:43, G. Radzevičius pridėjo taškų ir persvara augo – 47:43. Lietuviai pirmavo 51:45, bet švedai spurtavo ir likus 2 min. priartėjo iki 49:51. Po trijų kėlinių Lietuva priekyje – 54:53.  

Lemiamo ketvirčio metu kova ir toliau vyko taškas į tašką. Likus pustrečios minutės, A. Velička dvitaškiu išlygino rezultatą (69:69).

Varžovams neužpuolus, tas pats A. Velička stojo prie baudų metimo linijos ir persvėrė rezultatą (71:69). Likus 22 sekundėms, ir vėl A. Velička metė baudų metimus – dar kartą abu taikliai (73:69).

Simonas Birganderis kitoje atakoje dvitaškiu švelnino skirtumą (73:71), o I. Sargiūnas pataikė tik vieną baudos metimą (74:71).

Švedus gelbėti bandė Pelle Larssonas, bet šio tritaškis skriejo pro šalį – 74:71.

Šiame mače R. Kurtinaitis rėmėsi be Mareko Blaževičiaus ir Tado Sedekerskio, o sužaidus vos 3 minutes čiurnos traumą patyrė dar ir Margiris Normantas, kuris ant parketo daugiau nepasirodė.

Lietuvos rinktinė: Jonas Valančiūnas 18 (7/11 dvit., 4/4 baud., 9 atk. kam.), Arnas Velička 14 (7/8 baud., 7 rez. perd.), Gytis Radzevičius 13 (5/5 baud.), Ąžuolas Tubelis 12 (12 atk. kam.), Deividas Sirvydis 7 (1/6 trit.), Ignas Sargiūnas 6 (1/6 met.), Rokas Giedraitis 4.

Švedijos rinktinė: Pelle Larssonas 18 (6/14 dvit., 2/5 trit.), Tobiasas Borgas 13 (3/4 trit.), Simonas Birganderis 10, Barra Njie 8 (6 rez. perd.), Denzelis Anderssonas ir Ludvigas Hakansonas po 6.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

