Laima Vladson ir Jeline Vandromme užtikrintai startavo „US Open“ jaunių dvejetų turnyre

Lietuvė su belge mačą pradėjo spurtu 4:0 ir savo persvarą galėjo dar labiau padidinti, jei penktajame geime būtų realizavusios „break pointą“. L. M. Cinalli su M. Rajeshwaran Revathi „break pointo“ galimybės laukė iki aštuntojo geimo, bet savo progą iššvaistė.
Antrajame sete L. Vladson su J. Vandromme laimėjo dar 3 varžovių padavimų serijas. Indė su argentiniete atsakė vienu realizuotu „break pointu“ šeštajame geime, kas leido tik kiek sušvelninti didelį deficitą.
Aštuntfinalyje lietuvė su belge bandys nugalėti amerikietes – Emery Combs ir Olivią De Los Reyes.
Vienetų varžybų starte 17-metė L. Vladson per 72 minutes 3:6, 4:6 pralaimėjo 15-metei kinei Xinran Sun (ITF jaunių-40).
Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas (įskaitant ir jaunių turnyrą) galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!