Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Laima Vladson ir Jeline Vandromme užtikrintai startavo „US Open“ jaunių dvejetų turnyre

2025-09-03 15:50 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-03 15:50

Niujorke (JAV) vykstančiame prestižiniame „US Open“ jaunių (iki 18 metų) teniso turnyre pergalingai merginų dvejetų varžybas pradėjo Laima Vladson (ITF jaunių-16, WTA-991) ir belgė Jeline Vandromme. Lietuvė su belge per 52 minutes 6:2, 6:2 nugalėjo argentinietę Luną Marią Cinalli ir indę Maayą Rajeshwaran Revathi.

Laima Vladson ir Jeline Vandromme | „Stop“ kadras

Niujorke (JAV) vykstančiame prestižiniame „US Open“ jaunių (iki 18 metų) teniso turnyre pergalingai merginų dvejetų varžybas pradėjo Laima Vladson (ITF jaunių-16, WTA-991) ir belgė Jeline Vandromme. Lietuvė su belge per 52 minutes 6:2, 6:2 nugalėjo argentinietę Luną Marią Cinalli ir indę Maayą Rajeshwaran Revathi.

REKLAMA
0

Lietuvė su belge mačą pradėjo spurtu 4:0 ir savo persvarą galėjo dar labiau padidinti, jei penktajame geime būtų realizavusios „break pointą“. L. M. Cinalli su M. Rajeshwaran Revathi „break pointo“ galimybės laukė iki aštuntojo geimo, bet savo progą iššvaistė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete L. Vladson su J. Vandromme laimėjo dar 3 varžovių padavimų serijas. Indė su argentiniete atsakė vienu realizuotu „break pointu“ šeštajame geime, kas leido tik kiek sušvelninti didelį deficitą.

REKLAMA
REKLAMA

Aštuntfinalyje lietuvė su belge bandys nugalėti amerikietes – Emery Combs ir Olivią De Los Reyes.

Vienetų varžybų starte 17-metė L. Vladson per 72 minutes 3:6, 4:6 pralaimėjo 15-metei kinei Xinran Sun (ITF jaunių-40).

Visų „US Open“ mačų tiesiogines transliacijas (įskaitant ir jaunių turnyrą) galima stebėti per „Go3“ televiziją, užsisakius „discovery+“ paslaugą.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų