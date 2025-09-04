Vyras prieš moterį teniso korte – jau kitąmet? Kyrgiosas žada sutriuškinti Sabalenką

Kažkas panašaus anksčiau vyko 1973 m. ir 1992 m. Tais laikais vyrai prieš moteris žaidė 3 kartus: vyrai laimėjo 2 mačus, o moterims pergalę iškovojo Billie Jean King, 6:4, 6:3, 6:3 įveikusi 26 metais vyresnį ir tuo metu profesionaliai jau nebežaidusį Bobby Riggsą. Kita vertus, B. Riggsas tais pačiais metais 6:2, 6:1 buvo įveikęs kitą moterų teniso legendą Margaret Court.
Tie mačai buvo svarbūs siekiant parodyti, jog moterų uždarbis tenise turi būti toks kaip ir vyrų.
Nors N. Kyrgiosą jau ilgą laiką stabdo traumos, jis vis tiek nemano, kad A. Sabalenka galės jam pasipriešinti.
„Nekantrauju sulaukti šio mačo. Manau, kad Sabalenka yra iš tų žaidėjų, kurios nuoširdžiai galvoja, jog gali mane nugalėti, tačiau to nebus. Jūs rimtai manote, kad man reikės tokiame mače atiduoti 100 proc. jėgų? Aš pasistengsiu išlaikyti koncentraciją, juk atstovausiu visiems vyrams. Manau, kad nugalėsiu rezultatu 6:2“, – sakė N. Kyrgiosas.
🚨 Nick Kyrgios on the upcoming “Battle of the Sexes” against Aryna Sabalenka:— Tennis Masterr (@tennismasterr) September 2, 2025
“She isn’t going to beat me. Do you really think I have to try 100%? <> But I’m gonna try, I’ll be focused. I’m representing the men’s side. I’d say 6–2 maybe.”
📍 Should take place in 🇭🇰 Hong Kong… pic.twitter.com/SYFpsPSYr8
Anot australo, moterys nėra tiek fiziškai stiprios, kad galėtų priimti vyrų padavimus.
