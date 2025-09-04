Kalendorius
Vyras prieš moterį teniso korte – jau kitąmet? Kyrgiosas žada sutriuškinti Sabalenką

2025-09-04 16:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 16:13

Kitų metų pradžioje planuojamas parodomasis teniso mačas tarp traumų kamuojamo australo Nicko Kyrgioso ir geriausios pasaulio žaidėjos Arynos Sabalenkos.

Nickas Kyrgiosas | „Stop“ kadras

Kitų metų pradžioje planuojamas parodomasis teniso mačas tarp traumų kamuojamo australo Nicko Kyrgioso ir geriausios pasaulio žaidėjos Arynos Sabalenkos.

0

Kažkas panašaus anksčiau vyko 1973 m. ir 1992 m. Tais laikais vyrai prieš moteris žaidė 3 kartus: vyrai laimėjo 2 mačus, o moterims pergalę iškovojo Billie Jean King, 6:4, 6:3, 6:3 įveikusi 26 metais vyresnį ir tuo metu profesionaliai jau nebežaidusį Bobby Riggsą. Kita vertus, B. Riggsas tais pačiais metais 6:2, 6:1 buvo įveikęs kitą moterų teniso legendą Margaret Court.

Tie mačai buvo svarbūs siekiant parodyti, jog moterų uždarbis tenise turi būti toks kaip ir vyrų.

Nors N. Kyrgiosą jau ilgą laiką stabdo traumos, jis vis tiek nemano, kad A. Sabalenka galės jam pasipriešinti.

„Nekantrauju sulaukti šio mačo. Manau, kad Sabalenka yra iš tų žaidėjų, kurios nuoširdžiai galvoja, jog gali mane nugalėti, tačiau to nebus. Jūs rimtai manote, kad man reikės tokiame mače atiduoti 100 proc. jėgų? Aš pasistengsiu išlaikyti koncentraciją, juk atstovausiu visiems vyrams. Manau, kad nugalėsiu rezultatu 6:2“, – sakė N. Kyrgiosas.

Anot australo, moterys nėra tiek fiziškai stiprios, kad galėtų priimti vyrų padavimus.

