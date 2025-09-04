Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Grand Slam

Rybakina atsisveikino su dar vienu treneriu, bet paliko komandoje prieštaringai vertinamą Vukovą

2025-09-04 15:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 15:59

Po pralaimėjimo „US Open“ turnyro aštuntfinalyje Kazachstano tenisininkė Elena Rybakina (WTA-10) nusprendė atsisveikinti su vienu iš trenerių – Stefano Sanguinetti.

Elena Rybakina | Scanpix nuotr.

Po pralaimėjimo „US Open" turnyro aštuntfinalyje Kazachstano tenisininkė Elena Rybakina (WTA-10) nusprendė atsisveikinti su vienu iš trenerių – Stefano Sanguinetti.

0

Italas su E. Rybakina dirbo tik nuo šių metų vasario, kai pakeitė dar trumpiau Kazachstano žaidėją treniravusį Goraną Ivaniševičių. S. Sanguinetti buvo pakviestas tuo metu, kai ilgametis E. Rybakinos treneris Stefano Vukovas buvo suspenduotas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po S. Sanguinetti atleidimo pagrindiniu E. Rybakinos treneriu vėl bus prieštaringai vertinamas S. Vukovas.

Šią žiemą WTA skelbė, kad S. Vukovas pažeidė elgesio kodeksą. Teigiama, kad S. Vukovas vadino E. Rybakiną „kvaila“ ir aiškino, kad „jei ne jis, tai Rybakina Rusijoje kastų bulves“. Išvadose rašyta, kad S. Vukovas kėlė per didelį psichologinį spaudimą E. Rybakinai, kuri galiausiai apsiverkė, o jos kūnas neatlaikė per didelių krūvių ir tenisininkei pasireiškė įvairūs negalavimai.

Išvadose rašyta, kad pernai, kai E. Rybakina norėjo nutraukti bendradarbiavimą su S. Vukovu, šis jos palikti nenorėjo, persekiojo ir rašinėjo žinutes, pažeisdamas WTA reikalavimą apriboti kontaktus su E. Rybakina. Teigta, jog yra nemažai įrodymų, kad E. Rybakina ir 12 metų vyresnis S. Vukovas buvo užmezgę romaną. Melburne S. Vukovas ir E. Rybakina buvo apsigyvenę tame pačiame viešbučio kambaryje.

E. Rybakina praėjusių metų pabaigoje paskelbė, kad pradės darbą su ilgamečiu Novako Djokovičiaus treneriu Goranu Ivaniševičiumi. Vėliau Kazachstano atstovė visus nustebino, pareikšdama, kad į jos komandą grįš S. Vukovas ir bent jau viešai visada neigė, kad S. Vukovas su ja elgėsi nederamai. Tada WTA išplatino pranešimą apie pradėtą tyrimą dėl S. Vukovo elgesio ir atsisakė įleisti jį į „Australian Open“ turnyrą. Po pasitraukimo iš „Australian Open“ E. Rybakina pareiškė, kad su G. Ivaniševičiumi nebedirbs.

Rugpjūtį The Athletic“ patvirtino, kad sankcijos S. Vukovui buvo panaikintos, patenkinus skundą. Nuo šiol S. Vukovas vėl galės keliauti su E. Rybakina po įvairius turnyrus WTA dar pridėjo, kad darys viską, jog užtikrintų visų žaidėjų saugumą turnyruose.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

