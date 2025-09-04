Panevėžio sporto centro bendruomenė – aktyvi 522-ojo Panevėžio gimtadienio dalyvė

Tarptautinis sunkiosios atletikos turnyras
Rugsėjo 5–7 dienomis kviečiame stebėti jau 35-ąjį tarptautinį sunkiosios atletikos turnyrą, skirtą miesto gimtadieniui paminėti. Rugsėjo 5–6 d. varžybos vyks lengvosios atletikos manieže – rugsėjo 5 d. rungtyniaus moterys ir vyrai, o rugsėjo 6 d. – vyrai ir senjorai. Pradžia – 10 val. Rugsėjo 7 d. nuo 11 iki 16 val. varžybos persikels į Laisvės aikštę, kur vyks parodomosios rungtys, bus pristatoma sunkiosios atletikos istorija, vyks moterų varžybos, šventinė programa, šokėjų pasirodymai, čia pat dalyviai galės patys išbandyti savo jėgas.
Krepšinio turnyras „Žaidžiame kartu“
Rugsėjo 6-7 d. nuo 10 iki 16 val. Krepšinio sporto salėje (Beržų g. 48) susitiks U14 amžiaus grupių vaikinų komandos. Dėl stipriausiųjų titulo kovos Panevėžio sporto centro, Sostinės KM II, Tauragės sporto centro, Nacionalinės krepšinio akademijos bei Alytaus krepšinio akademijos ekipos.
Tarptautinė irklavimo regata „Senvagė 2025“
Rugsėjo 5 d. nuo 13 iki 16 val. Nevėžio upėje prie Panevėžio sporto centro irklavimo bazės (Smėlynės g. 2B) pirmą kartą Panevėžyje vyks irklavimo regata, kurioje dalyvaus Panevėžio ir kaimyninės Latvijos irkluotojai bei tarptautinio projekto „Saugūs vandenyje“ dalyviai.
Tarptautinis dziudo festivalis „Pirmoji kova“
Rugsėjo 6 d. 8 val. lengvosios atletikos manieže vyks jau V-asis dziudo festivalis, pritrauksiantis per 150 jaunųjų kovotojų iš Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Ukrainos.
Lietuvos graikų–romėnų imtynių jaunučių ir jaunimo žaidynės
Rugsėjo 6 d. nuo 11.30 val. sporto komplekse „Nevėžis“ (Taikos al. 11) vyks įnirtingos imtynių kovos – čia susirungs stipriausi šalies jaunuoliai.
Šventinė eisena
Rugsėjo 6 d. nuo 17 iki 19 val. 522-ojo Panevėžio gimtadienio eisenoje Panevėžio sporto centro administracija, treneriai bei jų ugdytiniai žengs su šūkiu – „Sportas – jėga“!
Šiuo šūkiu norime priminti, kad sportas ne tik stiprina kūną, bet ir ugdo valią, vienija bendruomenę bei įkvepia siekti tikslų.
