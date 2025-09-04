Pasaulio orientavimosi sporto takais čempionate Lietuvos rinktinė – 11-a

TempO rungtyje mūsų sportininkai sėkmingai įveikė atranką ir pateko į finalą. Robertas Stankevič savo pogrupyje užėmė 7-ą vietą, Simonas Riauka – 11-ą.
Finale R. Stankevič buvo 25-as, o S. Riauka – 30-as tarp 36 dalyvių. Auksą iškovojo italas Marcelo Lambertini, sidabrą pelnė švedas Andersas Hoije, o bronzą – norvegas Andersas Haugskottas.
Prieš tai estafetėje Lietuvos komanda (R. Stankevič, S. Riauka ir Andrius Jovaiša) užėmė 11-ą vietą tarp 20 rinktinių. Nugalėjo čekai, aplenkę italus bei slovakus.
Sportas.lt primena, kad anksčiau bronzos medalį Lietuvai šiame čempionate iškovojo R. Stankevič, užėmęs 3-ią vietą Pre-O rungtyje.
