„Perkūnas“ iškovojo aukso ir sidabro medalius Lietuvos orientavimosi kalnų dviračiais čempionato estafetėse

Elito grupėje dominavo OSK „Perkūno“ komandos. Pirmoji komanda, kuriai atstovavo Danielius Pralgauskis, Algirda Mickuvienė bei Jonas Maišelis tik finišo tiesiojoje aplenkė savo klubo draugus, kurie atstovavo antrajai komandai (Vilius Stankevičius, Justė Umbrasaitė bei Lukas Petrovas).
Bronzos medaliais pasidabino SK „S-Sportas" klubo atstovai (Daumantas Kiela, Gabrielė Andrašiūnienė, Ignas Ambrazas).
Lyderių rezultatai:
1. Perkūnas OK I (Vilnius) – 1:59:31
2. Perkūnas OK II (Vilnius) – 1:59:44
3. S-Sportas SK (Šiauliai) – 2:05:07
