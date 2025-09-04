Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

„Perkūnas“ iškovojo aukso ir sidabro medalius Lietuvos orientavimosi kalnų dviračiais čempionato estafetėse

2025-09-04 12:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 12:46

Vilniuje, Pilaitės apylinkėse vyko paskutinysis 2025-ųjų metų Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas. Mišriose komandose sportininkai kovėsi dėl čempionų titulų ir medalių estafečių varžybose.

orienteering.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.

Vilniuje, Pilaitės apylinkėse vyko paskutinysis 2025-ųjų metų Lietuvos orientavimosi sporto kalnų dviračiais čempionatas. Mišriose komandose sportininkai kovėsi dėl čempionų titulų ir medalių estafečių varžybose.

REKLAMA
0

Elito grupėje dominavo OSK „Perkūno“ komandos. Pirmoji komanda, kuriai atstovavo Danielius Pralgauskis, Algirda Mickuvienė bei Jonas Maišelis tik finišo tiesiojoje aplenkė savo klubo draugus, kurie atstovavo antrajai komandai (Vilius Stankevičius, Justė Umbrasaitė bei Lukas Petrovas).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Bronzos medaliais pasidabino SK „S-Sportas" klubo atstovai (Daumantas Kiela, Gabrielė Andrašiūnienė, Ignas Ambrazas).

Lyderių rezultatai:

1. Perkūnas OK I (Vilnius) – 1:59:31

2. Perkūnas OK II (Vilnius) – 1:59:44

3. S-Sportas SK (Šiauliai) – 2:05:07

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų