TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė sutriuškino varžovę ITF teniso turnyro aštuntfinalyje

2025-09-04 20:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 20:59

Prancūzijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro vienetų varžybų aštuntfinalyje pirma pagal skirstymą 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-199) per 1 valandą 23 minutes 6:3, 6:0 pasiekė pergalę prieš vardinį kvietimą gavusią 35-erių prancūzę Alizę Lim (WTA-908), kuri dar 2014 m. WTA reitinge buvo 135-a.

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

0

Lietuvė mačą pradėjo galingu spurtu 4:0. Šeštajame geime J. Mikulskytė pralaimėjo savo padavimų seriją, bet jau netrukus „sausai“ laimėjo geimą paduodant varžovei (5:2). Aštuntajame geime lietuvė nerealizavo „set pointo“ ir pralaimėjo savo padavimų seriją (5:3). Devintajame geime A. Liz galėjo dar labiau padidinti spaudimą lietuvei, bet, pirmaudama 40:15, pralaimėjo net 4 taškus paeiliui ir lietuvė tapo pirmojo seto nugalėtoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete lietuvė visiška dominavo korte. J. Mikulskytė ne tik laimėjo visas tris varžovės padavimų serijas, bet ir nesuteikė oponentei „break pointų“.

Lietuvė pelnė 11 WTA vienetų reitingo taškų ir 1069 JAV dolerius. Ketvirtfinalyje J. Mikulskytė bandys nugalėti buvusią 60-ąją pasaulio raketę Turkijos veteranę Caglą Buyukakcay (WTA-348).

J. Mikulskytės ketvirtadienį dar laukia dvejetų pusfinalis. Ten lietuvė su šveicare Naima Karamoko bandys nugalėti italę Enolą Chiesą ir prancūzę Alicę Tubello.

ITF serijos moterų teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 40 tūkst. JAV dolerių.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

