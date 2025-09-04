Italai atliko formalumą sutriuškindami Kiprą

Galutinę vietą ir varžovus aštuntfinalyje italai sužinos po to, kai savąsias rungtynes sužais Ispanijos ir Graikijos rinktinės.
Pergalė Italijai užtikrino mažiausiai antrąją vietą grupėje, o jeigu ispanai įveiks Graikijos rinktinę, tuomet italai liktų pirmi.
Mačo metu Italijos rinktinės žaidėjai ant aprangų dėviojo specialias gedulo juosteles, skirtas pagerbti Anapilin iškelevusiam Giorgio Armani.
Italijos rinktinė nuo varžovų atitrūko jau pirmajame mačo kėlinyje. Dviženklį pranašumą Italija įgijo po Mouhameto dvitaškio (12:2), o ketvirtį laimėjo 24:6.
Antrojo kėlinio metu Italijos pranašumas jau taip sparčiai neaugo, bet į pertrauką G.Pozzecco auklėtiniai išėjo pirmaudami 21 taško persvara – 40:19.
Antroji mačo pusė jau tebuvo formalumas. Po trijų ketvirčių italai pirmavo 67:43, o rungtynes laimėjo 89:54.
Nei vienose iš grupės etapo rungtynių Kipro krepšininkai nesugebėjo pasipriešinti varžovams ir visus mačus pralaimėjo didesniu nei 20 taškų skirtumu.
Italija: Matteo Spagnolo (6 rez. per.) ir Simone Fontecchio po 13, Mouhametas Dioufas 12 (10 atk. kam.), Danilo Galinarri 9 (5 atk. kam.), Giampaolo Ricci, Gabriele Procida ir Nicola Akele po 8.
Kipras: Filipos Tigkas 15 (6 atk. kam.), Darralas Willisas 10 (2/10 metimai), Konstantinos Simitzis 9 (1/4 trit.).
