Weili Zhang užleido UFC čempionės diržą be kovos

Tuo pačiu buvo paskelbta, kad dėl atlaisvinto W. Zhang diržo minimalaus svorio kategorijoje kausis 37-erių brazilė Virma Jandiroba (22-3) bei 32-ejų amerikietė Mackenzie Dern (15-5). Jos abi pirmą kartą dalyvaus UFC titulinėje kovoje.
🚨 WEILI VACATES! 🤯
Mackenzie Dern and Virna Jandiroba will fight for the vacant UFC Strawweight title as the co-main event at UFC 321 🏆#UFC321 | Oct 25 | TNT Sports and discovery+— UFC on TNT Sports (@ufcontnt) August 29, 2025
V. Jandiroba yra minimalaus svorio kategorijos reitingo lyderė ir turi jau 5 pergalių seriją narve. Mažai kas ir abejojo, jog brazilė gaus šansą dalyvauti titulinėje kovoje.
M. Dern reitinge tėra 5-a ir turi gana kuklią – 2 pergalių – seriją. Tiesa, amerikietę reitinge lenkiančios sportininkės, neskaičiuojant V. Jandirobos, neseniai jau kovėsi dėl pasaulio čempionės diržo prieš W. Zhang ir visas tas kovas pralaimėjo.
W. Zhang čempionės diržą buvo praradusi, kai 2 kartus pralaimėjo prieš Rose Namajunas. 2022 m. spalį kinė diržą susigrąžino ir išlaikė jį beveik 3 metus.
M. Dern bei V. Jandirobos kova vyks spalio 25 d. „UFC 321“ turnyre Abu Dabyje (Jungtiniai Arabų Emyratai). Jos ten „apšildys“ pagrindinę vakaro kovą tarp Tomo Aspinallo ir Cirylo Gane‘o dėl sunkiasvorių čempiono diržo.
