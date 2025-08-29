Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Kristapas Porzingis žvelgia į dvikovą su Nikola Jokičiumi: „Reikia kelių žmonių, kad sustabdytum tokį krepšinio protą“

2025-08-29 21:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 21:52

Pirmąją pergalę Europos čempionate iškovojo Latvijos (1-1) krepšininkai. A grupės šeimininkai Rygoje 72:70 (17:21, 21:21, 25:19, 9:9) palaužė Estijos (0-2) rinktinę, kuri vis dar lieka be pergalės pirmenybėse.

Kristapas Porzingis | Scanpix nuotr.

Pirmąją pergalę Europos čempionate iškovojo Latvijos (1-1) krepšininkai. A grupės šeimininkai Rygoje 72:70 (17:21, 21:21, 25:19, 9:9) palaužė Estijos (0-2) rinktinę, kuri vis dar lieka be pergalės pirmenybėse.

REKLAMA
0

Latvius į pergalę vedė Kristapas Porzingis, kuris pelnė 26 taškus (8/8 dvit., 0/4 trit., 10/13 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, suklydo 7 kartus ir blokavo 2 metimus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sunki kova, bet iškovota pergalė. Manau, kad sirgaliai mėgavosi šia dvikova. Mūsų efektyvumas nebuvo geriausias, reikia pagerinti tritaškių taiklumą, – sakė K. Porzingis. – Intensyvumas yra kiekvienose rungtynėse. Aikštelė atrodo siauresnė – gal todėl, kad padariau septynias klaidas (juokiasi, – aut. Past.). Kai rungtynės tampa tokios intensyvios, reikia žaisti lėčiau. Būtina išlaikyti šaltą galvą.“

REKLAMA
REKLAMA

K. Porzingis šiame susitikime buvo daug stumdomas, tampomas ir įvairiai stabdomas.

„Esu pripratęs, kad varžovai stengiasi mane stabdyti tokiu būdu. Kartais reikia išnaudoti savo greitį, taip pat žaisti protingai ir agresyviai. Manau, kad aš prisitaikiau“, – kalbėjo K. Porzingis.

REKLAMA

Daugelis K. Porzingio prasiveržimų baigdavosi dėjimu arba išprovokuota pražanga.

„Varžovai žaidė mažu penketu. Treneriai stengėsi tai išnaudoti, kad deriniuose kamuolį gaučiau greičiau“, – pažymėjo krepšininkas.

Latviai pataikė septyniais tritaškiais mažiau nei pirmajame mače – iš 33 bandymų tikslą pasiekė šeši.

„Mes turime kokybiškų metimų – tiesiog reikia juos realizuoti. D. Bertaniui dažnai tenka sunkesni metimai, bet kai jis įsivažiuoja, gali kilti kažkas labai galingo“, – sakė K. Porzingis.

Šeštadienio vakarą latvių laukia akistata su Serbija.

„Prieš Nikolą Jokičių sunku kovoti. Gerai jį pažįstu. Jis gerai pažįsta mane. Reikia kelių žmonių, kad sustabdytum tokį krepšinio protą. Turime galimybę nustebinti – į tai ir turime žiūrėti“, – sakė K. Porzingis.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų