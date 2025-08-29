Kristapas Porzingis žvelgia į dvikovą su Nikola Jokičiumi: „Reikia kelių žmonių, kad sustabdytum tokį krepšinio protą“

Latvius į pergalę vedė Kristapas Porzingis, kuris pelnė 26 taškus (8/8 dvit., 0/4 trit., 10/13 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, suklydo 7 kartus ir blokavo 2 metimus.
„Sunki kova, bet iškovota pergalė. Manau, kad sirgaliai mėgavosi šia dvikova. Mūsų efektyvumas nebuvo geriausias, reikia pagerinti tritaškių taiklumą, – sakė K. Porzingis. – Intensyvumas yra kiekvienose rungtynėse. Aikštelė atrodo siauresnė – gal todėl, kad padariau septynias klaidas (juokiasi, – aut. Past.). Kai rungtynės tampa tokios intensyvios, reikia žaisti lėčiau. Būtina išlaikyti šaltą galvą.“
K. Porzingis šiame susitikime buvo daug stumdomas, tampomas ir įvairiai stabdomas.
„Esu pripratęs, kad varžovai stengiasi mane stabdyti tokiu būdu. Kartais reikia išnaudoti savo greitį, taip pat žaisti protingai ir agresyviai. Manau, kad aš prisitaikiau“, – kalbėjo K. Porzingis.
Daugelis K. Porzingio prasiveržimų baigdavosi dėjimu arba išprovokuota pražanga.
„Varžovai žaidė mažu penketu. Treneriai stengėsi tai išnaudoti, kad deriniuose kamuolį gaučiau greičiau“, – pažymėjo krepšininkas.
Latviai pataikė septyniais tritaškiais mažiau nei pirmajame mače – iš 33 bandymų tikslą pasiekė šeši.
„Mes turime kokybiškų metimų – tiesiog reikia juos realizuoti. D. Bertaniui dažnai tenka sunkesni metimai, bet kai jis įsivažiuoja, gali kilti kažkas labai galingo“, – sakė K. Porzingis.
Šeštadienio vakarą latvių laukia akistata su Serbija.
„Prieš Nikolą Jokičių sunku kovoti. Gerai jį pažįstu. Jis gerai pažįsta mane. Reikia kelių žmonių, kad sustabdytum tokį krepšinio protą. Turime galimybę nustebinti – į tai ir turime žiūrėti“, – sakė K. Porzingis.
