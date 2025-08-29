Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Romualdo Jansono ateitis – Portugalijos aukščiausioje lygoje

2025-08-29 21:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 21:46

„Kauno Žalgiriui“ nuo šio sezono pradžios atstovaujantis dvidešimtmetis Romualdas Jansonas karjerą turėtų tęsti Portugalijos aukščiausioje lygoje. Sportas.lt žiniomis, puolėją nuo naujo etapo skiria sveikatos patikrinimas.

Romualdas Jansonas | Elvio Žaldario nuotr.

0

Sostinėje „Žalgirio“ akademijoje užaugęs futbolininkas į Kauną persikėlė prieš šį sezoną. Per 23 rungtynes A lygoje puolėjas pelnė 6 įvarčius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Dar vieną įvartį R. Jansonas pelnė UEFA Konferencijų lygos atrankoje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Jansonas jau yra išvykęs į Portugaliją. Nors sportas.lt kol kas nepavyko išsiaiškinti būsimo žaidėjo klubo, tačiau, skelbiama, kad tai yra čempionato vidutiniokas.

Nepatvirtintais duomenimis, sandorio vertė – 200 tūkstančiai eurų.

Sugrįžęs iš Portugalijos, R. Jansonas prisijungs prie Lietuvos nacionalinės rinktinės, kuri kitą savaitę žais dvejas atrankos rungtynes su Malta ir Nyderlandais.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

