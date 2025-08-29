A lygos turo anonsas: net keturios tiesioginių konkurentų akistatos

Gargždų „Banga“ – „Kauno Žalgiris“. Rugpjūčio 30 dieną, 17 val. Gargždai, Gargždų miesto stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:0, 0:2.
Lyderiai labai intensyvų rugpjūčio mėnesį užbaigs Gargžduose.
„Banga“ po triuškinamos pergalės Alytuje atsidūrė gana ramioje situacijoje. Davido Afonso treniruojama komanda pasiekė net 16 taškų atotrūkį nuo 9-osios vietos, kita vertus, atsilikimas nuo artimiausių konkurentų turnyro lentelėje siekia 6 taškus. Pastarosiose rungtynėse iššovė daugiau negu du mėnesius tylėjęs puolėjas Ignas Venckus, apie save ryškiai priminė Sherwinas Seedorfas. Gargžduose kauniečiai vos kartą laimėjo didesniu negu 2 įvarčių pranašumu, be to, artėjanti akistata ilgamečiam „Bangos“ gynėjui Valdui Antužiui būtų 150-oji Lietuvos čempionate.
„Kauno Žalgiris“ nesėkmę Panevėžyje greitai nustūmė į šalį ir trečiadienį svarbesnėje akistatoje įveikė ant kulnų mynusį Kauno rajono „Hegelmann“ klubą. Prieš artimiausią konkurentą žalgiriečiai yra sukaupę 6 taškų pranašumą bei vienerias rungtynes atsargoje. Nuo rugpjūčio 17 dienos tai bus net penktasis susitikimas ir ketvirtoji išvyka. Būtent itin intensyvus lyderių tvarkaraštis gali tapti faktoriumi, kuriuo „Banga“ sieks pasinaudoti. Praėjusį susitikimą dėl traumos praleido dešiniojo krašto gynėjas Haymennas Bah-Traore.
Vilniaus „Riteriai“ – Alytaus DFK „Dainava“. Rugpjūčio 30 dieną, 18 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 1:1, 0:2.
Vilniuje – svarbios rungtynės dviem turnyro autsaideriams.
„Riteriai“ grubiai klydo ir nepasinaudojo proga mače su Telšių „Džiugu“ papildyti taškų kraitį. Po patirto penktojo pralaimėjimo iš eilės vilniečiai turi tuos pačius 14 taškų ir pastarąjį kartą daugiau negu vieną įvartį pelnė 13-ojo turo mače. Padėtis turnyro lentelėje pasitaisytų po pergalės, pralaimėjimas – surinkus po vienodai taškų, neleistų dainaviečių čempionate aplenkti dėl tarpusavio rungtynių rezultatų. Praėjusiame mače nerungtyniavo rezultatyviausias komandos žaidėjas Meinardas Mikulėnas.
Sėkminga alytiškių trijų dvikovų serija buvo itin skaudžiai nuslopinta praėjusį sekmadienį. Tiesa, Mergeno Orazovo kariauna oponentus lenkia tašku, tad lygiosios svečiuose nebūtų pats prasčiausias rezultatas. Nuo 2021 metų dvikovos su „Riteriais“ išvykose klostosi gana sėkmingai – patirtas vos vienas pralaimėjimas. Alytaus klubas vis dar laukia kelių traumas patyrusių žaidėjų, visgi, du naujokai – Lucas Moura bei Joey DeZartas – gali ruoštis su komanda. Pastarasis legionierius jau rungtyniavo II lygos A divizione su B ekipos apranga.
Marijampolės „Sūduva“ – Kauno rajono „Hegelmann“. Rugpjūčio 30 dieną, 19 val. Marijampolė, Marijampolės futbolo arenos stadionas. Ankstesnės rungtynės: 4:0, 2:0.
Marijampoliečiai susigrums su du kartus šiemet įveiktu varžovu.
Net septynių iš eilės mėlynai baltų pasiekta pergalių serija tarpusavio rungtynėse tapo istorija – šiemet „Sūduva“ abu kartus buvo stipresnė. Vis dėlto šeimininkai 27-ojo turo susitikimą pasitiks po pralaimėjimo Saulės mieste. 42 taškus turintys marijampoliečiai per pastarąsias šešerias rungtynes laimėjo vos kartą ir, susiklosčius blogiausiam scenarijui, rinktinių pertrauką pasitiktų jau nebūdami pirmame trejete. Tiesa, nedidelis pozityvus akcentas pirmadienį Šiauliuose įvyko – į rikiuotę sugrįžo kapitonas Aleksandras Živanovičius.
„Hegelmann“ futbolininkų šansai palenktyniauti dėl aukso gerokai suprastėjo. Lygiosios su Vilniaus „Žalgiriu“ bei pralaimėjimas „Kauno Žalgiriui“, likus vienerioms tarpusavio rungtynėms, kauniečius pavertė situacijos šeimininkais. Andriaus Skerlos treniruojama komanda artimiausius varžovus lenkia 8 taškais, tačiau nesėkmė Marijampolėje atitolintų šansus pakovoti dėl aukso. Šeštadienio akistatoje jau galės debiutuoti naujausias mėlynai baltų papildymas – Matijus Remeikis.
Telšių „Džiugas“ – FA „Šiauliai“. Rugpjūčio 31 dieną, 17 val. Telšiai, Telšių miesto centrinis stadionas. Ankstesnės rungtynės: 0:1, 0:5.
Telšiškiai sieks atsirevanšuoti po itin skaudaus pralaimėjimo antrame rate.
„Džiugas“ birželio pabaigoje patyrė vieną skaudžiausių pralaimėjimų Lietuvos čempionate, tačiau po jo į duobę nekrito. Nuo 21-ojo turo džiugiečių kelią žymi tai nesėkmė, tai pergalė, tad trečiojo rato pabaiga pasitinkama su 37 taškais – 3-imis mažiau negu turi sekmadienio oponentai. Šeimininkai turės gana rimtą netektį, kadangi dėl diskvalifikacijos aikštėje negalės pasirodyti pastaruoju metu vidurio gynėju žaidęs Ibrahimas Cisse, jį turėtų pakeisti trejas iš eilės rungtynes ant suolo praleidęs Miroslavas Puškarovas.
Lietuvos čempionate per 14 tarpusavio akistatų šiauliečiai iškovojo 5 pergales, tiesa, 4 laimėjimai buvo pasiekti namuose, o penktąjį kartą džiaugtasi, kai telšiškiai namų mačą žaidė Klaipėdoje. Jeigu pavyktų pirmą sykį nugalėti Telšiuose ir sulaukti „Sūduvos“ nesėkmės, 40 taškų turinti Dainio Kazakevičiaus kariauna gali pakilti į 3-iąją vietą. Vis dėlto svečiuose nuo gegužės mėnesio FA „Šiauliai“ nežiba – pavyko pasiekti pergales tik prieš dvi paskutines čempionato komandas.
Vilniaus „Žalgiris“ – „Panevėžys“. Rugpjūčio 31 dieną, 18.25 val. Vilnius, FK „Žalgiris“ namų stadionas. Ankstesnės rungtynės: 2:3, 4:2.
Paskutinės 27-ojo turo rungtynės bus tiesiogiai transliuojamos LRT Plius kanalu.
Nepaisant užkulisinių peripetijų, „Žalgiris“ jau kurį laiką yra nusileidęs tik čempionato lyderiui. Pozityviai vilniečius turėtų nuteikti pademonstruotas antrasis kėlinys Raudondvaryje, kai buvo likviduotas poros įvarčių deficitas. Sostinės klubas savo kraityje turi 37 taškus ir, palankiai susiklosčius aplinkybėms, gali visiškai priartėti prie pirmojo trejeto. Tiesa, „sausus“ vartus išlaikyti čempionų gynybai pavyksta retai, bet geru ženklu tapo tai, jog į rikiuotę po dviejų savaičių sugrįžo Luka Dumančičius.
„Panevėžys“ praėjusią savaitę nustebino – privertė „Kauno Žalgirį“ Lietuvos čempionate įsirašyti pralaimėjimą po labai ilgos pertraukos. Rolando Vrabeco treniruojami futbolininkai išlieka lenktynėse dėl bronzos – pergalė bei „Džiugo“ prarasti taškai leistų šoktelėti į pirmąjį penketą. Seydinai Keitai pradėjus žaisti vidurio gynėjo pozicijoje, pagerėjo panevėžiečių rezultatai arčiau savo vartų, tad vargu, ar šį kartą pamatysime tokį rezultatyvų mačą, kokie buvo šiemet prieš tai. „Panevėžio“ lyderis Lucas de Vega po vieno praleisto susitikimo grįžo į rikiuotę.
