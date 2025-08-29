„Nevėžis“ neprilygo R.Kurtinaičio laukiantiems „Sabah“

Laimono Eglinsko auklėtiniai Lietuvoje 82:102 nusileido Baku „Sabah“ klubui iš Azerbaidžano.
„Sabah“ įprastai treniruoja Lietuvos rinktinės strategas RImas Kurtinaitis, bet Europos čempionato metu jį pavaduoja Aurimas Jasilionis.
Kėdainių klubui 12 taškų pelnė Justinas Marcinkevičius, 11 – Lukas Valantinas, 9 – Jonas Zakas.
Svečių statistika neskelbiama.
„Nevėžis“ pirmąjį oficialų mačą sužais rugsėjo 21-ąją, namie priimdamas Vilniaus „Rytą“.
