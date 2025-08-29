Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Nevėžis“ neprilygo R.Kurtinaičio laukiantiems „Sabah“

2025-08-29 19:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-29 19:35

Draugiškose rungtynėse nesėkmę patyrė Kėdainių „Nevėžio“ ekipa.

J.Marcinkevičius buvo rezultatyviausias Kėdainių klube

Draugiškose rungtynėse nesėkmę patyrė Kėdainių „Nevėžio“ ekipa.

0

Laimono Eglinsko auklėtiniai Lietuvoje 82:102 nusileido Baku „Sabah“ klubui iš Azerbaidžano.

„Sabah“ įprastai treniruoja Lietuvos rinktinės strategas RImas Kurtinaitis, bet Europos čempionato metu jį pavaduoja Aurimas Jasilionis.

Kėdainių klubui 12 taškų pelnė Justinas Marcinkevičius, 11 – Lukas Valantinas, 9 – Jonas Zakas.

Svečių statistika neskelbiama.

„Nevėžis“ pirmąjį oficialų mačą sužais rugsėjo 21-ąją, namie priimdamas Vilniaus „Rytą“.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

