Augustinas Klimavičius paliko „Šiaulius“

Klubas ir žaidėjas apipusiu susitarimu nutraukė nuo 2024 metų sezono pradžios galiojusią sutartį. Pastarasis nusprendė laimės ieškoti svetur.
Per šį laikotarpį iš Vilkaviškio kilęs žaidėjas geltonai juodus marškinėlius iš viso užsivilko 34 kartus – pelnė 4 įvarčius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
„Noriu labai padėkoti geltonai juodai organizacijai ir jos bendruomenei už šį įsimintiną laiką Saulės mieste, kuris iš tiesų buvo tikrai nelengvas. Buvo visko – pergalių, pralaimėjimų ir traumų, tačiau, manau, kad patys gražiausi ir svarbiausi laimėjimai šios bendruomenės laukia dar ateityje.
Iš visos širdies noriu padėkoti komandai, kuri man tapo lyg antra šeima. Labai dėkoju už tai, kad visada palaikė, padėjo ir buvo šalia kai to labiausiai reikėjo. Taip pat didžiulis ačiū sirgalių bendruomenei už puikų palaikymą. Jūs nuostabūs, o pats Šiaulių miestas yra be galo turtingas šalia savęs turėdamas būtent jus!“,- kalbėjo su Saulės miestu atsisveikinęs A. Klimavičius.
Futbolo akademija „Šiauliai“ dėkoja Augustinui už atiduotą indėlį prie komandos pasiektų rezultatų ir linki sėkmės kitame karjeros išbandyme.
