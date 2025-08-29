Paskelbta Lietuvos U-21 rinktinės sudėtis Europos čempionato atrankai

Rugsėjo pradžioje lietuvaičiai Druskininkuose sužais pirmąsias dvejas rungtynes – su Ukrainos ir Vengrijos komandomis. Taip pat šioje grupėje varžosi Turkijos ir Kroatijos vienuolikės.
Susitikimas su Ukraina LSC sporto komplekse „Druskininkai“ vyks rugsėjo 5 dieną, o rugsėjo 9-ąją ten pat įvyks ir dvikova su Vengrijos bendraamžiais.
Abejos rungtynės prasidės 19 valandą, patekimas į jas bus nemokamas. Tuo tarpu tiesioginės susitikimų transliacijos bus pasiekiamos LRT PLIUS kanalu ir portale LRT.lt.
Rinktinės treneris Rokas Garastas su štabu į rinktinė pakvietė Anglijoje rungtyniaujančius Dovydą Sasnauską bei Jokūbą Mažionį, taip pat Čekijos aukščiausioje lygoje vis įsitvirtinantį Nojų Vytį Audinį, taip pat futbolininkus iš A lygos Pirmos lygos.
Pilnas rinktinės sąrašas rungtynėms su Ukrainos ir Vengrijos komandomis:
Vartininkai
Rokas Bagdonavičius (FC „Hegelmann”)
Julius Virvilas (FK „TransINVEST“)
Arnas Voitinovičius (SL „Benfica“, Portugalija)
Gynėjai
Nojus Vytis Audinis („Teplice“, Čekija)
Tautvydas Burdzilauskas (FK „Kauno Žalgiris“)
Eduardas Jurjonas (FK „Kauno Žalgiris“)
Jokūbas Mažionis („Cheltenham“, Anglija)
Pijus Nainys (FK „Jonava“)
Naglis Paliušis (DFK „Dainava“)
Ignas Paulikas (BFA)
Motiejus Šapola („Siracusa Calcio“, Italija)
Martynas Šetkus (FK „Žalgiris“)
Nidas Vosylius (FK „Kauno Žalgiris“)
Denis Ževžikovas (DFK „Dainava“)
Saugai
Maksim Andrejev (FK „Banga“)
Ernestas Gudelevičius („Fiorentina“, Italija)
Kevin Lukaševič (FK „Žalgiris“)
Nikita Pavlovskij („Pafos“ FC, Kipras)
Dovydas Sasnauskas („Sheffield United“, Anglija)
Dariuš Stankevičius (FK „Sūduva“)
Domantas Šluta („Be1“)
Puolėjai
Esmilis Kaušinis (FC „Hegelmann“)
Patrik Matyžonok (FK „Žalgiris“)
Faustas Steponavičius (FK „Panevėžys“)
Lietuvos rinktinės rugsėjo mėnesio tvarkaraštis
Rugsėjo 5 diena (penktadienis)
19.00 val. Lietuva – Ukraina;
Rugsėjo 9 diena (antradienis)
19.00 val. Lietuva – Vengrija.
