  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Istorijos pabaiga – Venslovaitienė perdavė įgaliojimus Kasperūnui

2025-08-29 10:19 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-29 10:19

Praėjusį penktadienį Vilniaus „Žalgirio“ dalininkų susirinkime po balsavimo laikinuoju direktoriumi buvo paskirtas Mindaugas Kasperūnas. Nors ilgametė klubo vadovė Vilma Venslovaitienė balsavime nedalyvavo asmeniškai (jai atstovavo advokatas) ir savaitgalį komandai pranešė, kad rinkimai buvo neteisėti, ketvirtadienį Registrų centras patvirtino oficialų susirinkimo protokolą.

Mindaugas Kasperūnas | Klubo nuotr.

0

Į šią situaciją „Žalgirį“ atvedė fiasko Europos varžybose – pralaimėjimai Maltos ir Šiaurės Airijos klubams užkirto kelią surinkti net minimalų planuotą biudžetą. Sportas.lt žiniomis, šiuo metu klubo sąskaita tuščia. Dar prieš įgaliojimų perdavimą V. Venslovaitienė išmokėjo žaidėjams premijas, kurios, anot vieno buvusio žalgiriečio, buvo pačios mažiausios per jo karjerą sostinės ekipoje.

Vienas pirmųjų naujojo laikinojo vadovo M. Kasperūno darbų – trenerio Vladimiro Čeburino pakeitimas.

„Aš noriu, kad būtų Mūsų „Žalgiris“! Ir noriu padėti pamatus tam“, – apie naujas pareigas sportas.lt sakė M. Kasperūnas.

Artimiausias A lygos rungtynes vilniečiai žais sekmadienį „Žalgirio“ namų stadione su „Panevėžiu“.

Mindaugas Kasperūnas, Vilma Venslovaitienė (nuotr. facebook ir BNS)
Įvyko „Žalgirio“ dalininkų susirinkimas: Venslovaitienė atstatydinta, išrinktas laikinas vadovas (9)

