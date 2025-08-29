Istorijos pabaiga – Venslovaitienė perdavė įgaliojimus Kasperūnui

Į šią situaciją „Žalgirį“ atvedė fiasko Europos varžybose – pralaimėjimai Maltos ir Šiaurės Airijos klubams užkirto kelią surinkti net minimalų planuotą biudžetą. Sportas.lt žiniomis, šiuo metu klubo sąskaita tuščia. Dar prieš įgaliojimų perdavimą V. Venslovaitienė išmokėjo žaidėjams premijas, kurios, anot vieno buvusio žalgiriečio, buvo pačios mažiausios per jo karjerą sostinės ekipoje.
Vienas pirmųjų naujojo laikinojo vadovo M. Kasperūno darbų – trenerio Vladimiro Čeburino pakeitimas.
„Aš noriu, kad būtų Mūsų „Žalgiris“! Ir noriu padėti pamatus tam“, – apie naujas pareigas sportas.lt sakė M. Kasperūnas.
Artimiausias A lygos rungtynes vilniečiai žais sekmadienį „Žalgirio“ namų stadione su „Panevėžiu“.
