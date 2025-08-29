Edas Butvilas užtikrintai peržengė japonišką barjerą ir pateko į „Rafa Nadal Open“ pusfinalį

World University Games Gold Medalist Jay Friend double bagels Federico Cina in Mallorca 👀 pic.twitter.com/5S6zZOw7Md— José Morgado (@josemorgado) August 26, 2025
E. Butvilas jau pirmajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir per likusią seto dalį neleido suabejoti savo pranašumu. J. D. Friendas „break pointų“ nesusikūrė, o septintajame geime pralaimėjo dar vieną savo padavimų seriją.
Vaizdas kiek pasikeitė antrojo seto pradžioje, kai japonas susikūrė pirmus du „break pointus“. Tiesa, lietuvis spaudimą tąkart atlaikė, o penktajame geime laimėjo varžovo padavimų seriją ir persvėrė rezultatą (3:2). J. D. Friendas netrukus atstatė pusiausvyrą (3:3), bet devintajame geime dar sykį pralaimėjo savo padavimų seriją (5:4). Lietuvis dešimtąjį geimą žaidė užtikrintai ir savo padavimais įtvirtino pergalę.
Lietuvis po pirmųjų savo padavimų laimėjo 79 proc. įžaistų kamuoliukų, o varžovas – 55 proc. Negana to, japonas beveik trigubai dažniau darė dvigubas klaidas (8 prieš 3).
Šie tenisininkai vienas prieš kitą anksčiau žaidė tik jaunių turnyre – 2020 m. japonas Taline (Estija) nugalėjo lietuvį rezultatu 7:6 (7:1), 6:1.
J. D. Friendas tepakilo iki 128-os vietos ITF jaunių reitinge ir persikėlė žaisti į Arizonos universitetą (JAV). Pastaruoju metu japonas būdavo retas svečias profesionalų turnyruose, nes žaisdavo prieš kitus NCAA studentus.
Japonas ATP reitinge nėra buvęs aukščiau 831-os vietos, bet jau aišku, kad po turnyro Ispanijoje kils į 800-uką. Profesionalų vienetų turnyrų titulų J. D. Friendas dar neturi, nors pernai Naujojoje Zelandijoje pasiekė finalą.
ATP „Challenger“ ture J. D. Friendas neturėjo pergalių iki starto Ispanijoje, kur savo pasirodymu spėjo daug ką nustebinti. Teniso pasaulį apskriejo pirmojo „Rafa Nadal Open“ rato naujienos, kai japonas net 6:0, 6:0 sutriuškino buvusią 4-ąją pasaulio jaunių raketę 18-metį italą Federico Ciną (ATP-210). Tik vėliau pasirodė informacija, jog italas neva žaidė traumuotas.
Šiemet japonas taip pat tapo Universiados čempionu.
E. Butvilui pergalė atnešė 22 ATP vienetų reitingo taškus ir 4550 eurų, o pusfinalyje jo lauks buvusi 87-oji pasaulio raketė Austrijos atstovas Jurijus Rodionovas (ATP-154).
Antradienį dvejetų varžybų pirmajame rate E. Butvilas su Abdullah Shelbayhas iš Jordanijos per 1 valandą 44 minutes 7:5, 6:7 (4:7), [6:10] pralaimėjo prieš filipinietį Francį Casey Alcantarą ir olandą Thijmeną Loofą. Lietuvis su porininku dalinsis 530 eurų.
ATP „Challenger“ serijos vyrų teniso turnyro Ispanijoje prizų fondą sudaro 91,25 tūkst. eurų.
