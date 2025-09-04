Maksimilijonas Saudargas susidūrė su iššūkiais pasaulio kalnų dviračių taurės etape Prancūzijoje

Nors varžybos sportininkui nesusiklostė sėkmingai – startavo kvalifikacijoje, bet dėl prakirstos padangos ir painiavos trasoje Maksimilijonas negalėjo tęsti varžybų, visgi dar yra progų atsigriebti – šį savaitgalį dviratininkas keliauja į Šveicariją, kur rugsėjo 4–7 d. dalyvaus Downhill Pasaulio čempionate.
„Les Gets“ treniruotėse planavau padaryti gerą rezultatą, bet palijo ir treniruotis sekėsi prastai. Daug kartų kritau, nebuvau patenkintas tuo, kaip važiavau, be to, buvo problemų su dviračiu (vykau be mechaniko)“, – apie Prancūzijoje lydėjusius iššūkius pasakojo dviratininkas.
„Šveicarijoje „Downhill Pasaulio čempionatas vyks Champery dviračių parke. Tokiose varžybose dalyvausiu pirmą kartą ir tikiuosi, kad seksis gerai. Turiu vieną tikslą – kovoti ir pasirodyti kaip galima geriau, bei pasisemti neįkainojamos patirties“, – dalinosi Maksimilijonas.
Pasak sportininko, vienas sėkmingiausių jo šios vasaros pasirodymų buvo Ispanijoje (La Molina), kur rugpjūčio 1–3 d. vyko Europos čempionatas. „Trasa man visai patiko, buvo sausa, kaip ir mėgstu. Puikų darbą atliko mechanikas Marius Inta. Tarp 61 dalyvavusio sportininko, savo amžiaus grupėje (U19 Junior Pro) užėmiau 23 vietą. Norėjau patekti į Top 10-tuką, bet pritrūko jėgų ir padariau klaidų. Jaučiau, kad galėjau geriau, bet pats finalinis važiavimas nebuvo toks sėkmingas“.
Sezoną Maksimilijonas planuoja pratęsti startuodamas Slovėnijoje, IXS Europos taurėje, vėliau vykti treniruotis į vieną moderniausių dviračių parkų Europoje, Austrijos „Leogang“.
Vyrų elito kategorijoje Prancūzijoje lenktyniavo Albertas Turba. Jis pirmą kvalifikacijos etapą baigė 105-as (7:06.438) tarp 111 dalyvių, o antrame liko priešpaskutinis – 88-as (5:42.232) – bei nepateko į kitą etapą.
