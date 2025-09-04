Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos dviratininkai nugalėjo Latvijos jaunių čempionato komandinėje įskaitoje

2025-09-04 15:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 15:24

Duobelėje baigėsi Latvijos jaunių daugiadienių plento dviračių lenktynių čempionatas.

Kęstučio Česaičio nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Duobelėje baigėsi Latvijos jaunių daugiadienių plento dviračių lenktynių čempionatas.

0

Komandinėje įskaitoje pirmą vietą iškovojo Lietuvos rinktinė (20:24:02 val.). Lietuviams 2 min. pralaimėjo „CFC Spordiklubi“ komanda, o 2 min. 37 sek. atsiliko „NN sporta klubs“ ekipa.

Asmeninėje įskaitoje tarp lietuvių į 10-uką pavyko patekti tik Matui Kubiliui. Jis užėmė 4-ą vietą. Lietuvis pirmą etapą baigė 10-as, antrą – 4-as, trečią – 7-as, o ketvirtą – 3-ias.

M. Kubilius 34 sek. atsiliko nuo nugalėtojo latvio Marko Jakobsono. Antras buvo estas Glenas Gregory Koivas, trečias – lenkas Albertas Kurlandas.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

