Lietuvos dviratininkai nugalėjo Latvijos jaunių čempionato komandinėje įskaitoje

Komandinėje įskaitoje pirmą vietą iškovojo Lietuvos rinktinė (20:24:02 val.). Lietuviams 2 min. pralaimėjo „CFC Spordiklubi“ komanda, o 2 min. 37 sek. atsiliko „NN sporta klubs“ ekipa.
Asmeninėje įskaitoje tarp lietuvių į 10-uką pavyko patekti tik Matui Kubiliui. Jis užėmė 4-ą vietą. Lietuvis pirmą etapą baigė 10-as, antrą – 4-as, trečią – 7-as, o ketvirtą – 3-ias.
M. Kubilius 34 sek. atsiliko nuo nugalėtojo latvio Marko Jakobsono. Antras buvo estas Glenas Gregory Koivas, trečias – lenkas Albertas Kurlandas.
