Olivija Baleišytė iškovojo bronzą tarptautinėse dviračių treko varžybose Prahoje

Olivija Baleišytė omniumo (daugiakovės) rungtyje iškovojo 3 vietą ir ant podiumo lipo drauge su nugalėtoja belge Lotte Kopecky – viena ryškiausių pasaulio dviratininkių plente ir treke.
„Jaučiu, kad kūnas atsigauna po viruso ir stiprėja kiekvieną savaitę. Pagaliau galiu lenktyniauti ir kovoti dėl aukščiausių pozicijų, nors šįkart tai padaryti buvo tikrai sunku, dėl stiprios konkurencijos. Dalyvių nebuvo daug, bet visi žinomi vardai. Varžybos buvo greitos ir sunkios, tad podiumas tikrai labai džiugina ir nuteikia smagiai“, – po varžybų dalinosi Olivija.
Omniumo rungtyje Olivija aplenkė 13 dviratininkių. Akvilė Gedraitytė šioje rungtyje liko 9-ta
