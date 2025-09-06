Lietuvos petankės čempionų titulus Kaune iškovojo Kukcinavičius ir Bagdanavičienė

28 vyrai stojo į kovą dėl čempiono titulo. Po įtemptų kovų, dramatiško finalo ir nuolat besikeičiančios intrigos triumfavo Nerijus Kukcinavičius, įveikęs Paulių Bagdanavičių 13:11. Trečią vietą užėmė Vytautas Jurgaitis.
Kitą dieną prie linijos stojo 11 stipriausiųjų moterų. Finale po atkaklios kovos rezultatu 13:10 pergalę šventė Irma Bagdanavičienė, įveikusi Kristiną Dailidaitę. Trečia liko Andra Ivaniuščenko.
Čempionai iškovojo ne tik titulą, bet ir teisę atstovauti Lietuvai Europos čempionate 2026 m. Ispanijoje.
