Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos petankės čempionų titulus Kaune iškovojo Kukcinavičius ir Bagdanavičienė

2025-09-06 17:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 17:18

Draugystės parkas Kaune tapo tikra petankės sostine – čia vyko Lietuvos vyrų ir moterų vienetų čempionatai.

Lietuvos petankės asociacijos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Draugystės parkas Kaune tapo tikra petankės sostine – čia vyko Lietuvos vyrų ir moterų vienetų čempionatai.

REKLAMA
0

28 vyrai stojo į kovą dėl čempiono titulo. Po įtemptų kovų, dramatiško finalo ir nuolat besikeičiančios intrigos triumfavo Nerijus Kukcinavičius, įveikęs Paulių Bagdanavičių 13:11. Trečią vietą užėmė Vytautas Jurgaitis.

Kitą dieną prie linijos stojo 11 stipriausiųjų moterų. Finale po atkaklios kovos rezultatu 13:10 pergalę šventė Irma Bagdanavičienė, įveikusi Kristiną Dailidaitę. Trečia liko Andra Ivaniuščenko.

Čempionai iškovojo ne tik titulą, bet ir teisę atstovauti Lietuvai Europos čempionate 2026 m. Ispanijoje.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų