Lietuvos dviratininkai dalyvavo pasaulio kalnų dviračių čempionate Šveicarijoje

Kalnų dviračių maratone Katažina Sosna-Pinelė finišavo 25-a (8:17:47 val.). Triumfavo amerikietė Kate Courtney (7:10:11.1), aplenkusi šveicarę Anną Weinbeer (7:13:55.9) ir austrę Moną Mitterwallner (7:15:10.2).
Moterų maratone dalyvavo 57 sportininkės.
Jaunimo grupės vaikinų greitojo nusileidimo rungtyje Maksimilijonas Saudargas buvo 62-as. Lietuvis 53.702 sek. atsiliko nuo kvalifikacijos nugalėtojo prancūzo Tillio Alrano (3:14.753). Į finalą pateko 60 sportininkų.
