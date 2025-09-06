Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos dviratininkai dalyvavo pasaulio kalnų dviračių čempionate Šveicarijoje

2025-09-06 18:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 18:35

Šveicarijoje vykstančiame UCI pasaulio kalnų dviračių čempionate pasirodė ir du Lietuvos atstovai.

UEC nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Kalnų dviračių maratone Katažina Sosna-Pinelė finišavo 25-a (8:17:47 val.). Triumfavo amerikietė Kate Courtney (7:10:11.1), aplenkusi šveicarę Anną Weinbeer (7:13:55.9) ir austrę Moną Mitterwallner (7:15:10.2).

Moterų maratone dalyvavo 57 sportininkės.

Jaunimo grupės vaikinų greitojo nusileidimo rungtyje Maksimilijonas Saudargas buvo 62-as. Lietuvis 53.702 sek. atsiliko nuo kvalifikacijos nugalėtojo prancūzo Tillio Alrano (3:14.753). Į finalą pateko 60 sportininkų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

