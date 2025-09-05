Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Ukmergės ekipa pasipildė šeštu rezultatyviausiu NKL žaidėju

2025-09-05 09:44 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-05 09:44

Ukmergės „Stekas“ pristatė pirmąjį žaidėją naujam sezonui. Ukmergės klubas prisiviliojo geriausią karjeros sezoną Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) sužaidusį Robertą Subotkevičių.

R.Subotkevičius keičia klubą NKL

Ukmergės „Stekas“ pristatė pirmąjį žaidėją naujam sezonui. Ukmergės klubas prisiviliojo geriausią karjeros sezoną Nacionalinėje krepšinio lygoje (NKL) sužaidusį Robertą Subotkevičių.

REKLAMA
0

27-erių puolėjas 2024–2025 m. sezone vilkėjo Kauno r. „Omegos-Tauro-LSU“ aprangą, nepraleido nė vienerių rungtynių ir žaisdavo daugiausiai laiko visoje lygoje (vid. po 34,5 minutės).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Efektingais epizodais pasižymintis vilnietis per 45 susitikimus fiksavo 16,7 taško (39,7 proc. trit.), 6 atkovotų kamuolių, 1,8 rezultatyvaus perdavimo, 1,1 perimto kamuolio ir 16,7 naudingumo balo statistiką. Jis tapo šeštu rezultatyviausiu sezono žaidėju.

202 cm ūgio atletas NKL taip pat yra atstovavęs Marijampolės, Mažeikių, Palangos ir Vilniaus „Ryto“ dublerių ekipoms.

Prie ukmergiškių vairo ir kitą sezoną liks Tadas Stankevičius.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų