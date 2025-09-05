Ukmergės ekipa pasipildė šeštu rezultatyviausiu NKL žaidėju

27-erių puolėjas 2024–2025 m. sezone vilkėjo Kauno r. „Omegos-Tauro-LSU“ aprangą, nepraleido nė vienerių rungtynių ir žaisdavo daugiausiai laiko visoje lygoje (vid. po 34,5 minutės).
Efektingais epizodais pasižymintis vilnietis per 45 susitikimus fiksavo 16,7 taško (39,7 proc. trit.), 6 atkovotų kamuolių, 1,8 rezultatyvaus perdavimo, 1,1 perimto kamuolio ir 16,7 naudingumo balo statistiką. Jis tapo šeštu rezultatyviausiu sezono žaidėju.
202 cm ūgio atletas NKL taip pat yra atstovavęs Marijampolės, Mažeikių, Palangos ir Vilniaus „Ryto“ dublerių ekipoms.
Prie ukmergiškių vairo ir kitą sezoną liks Tadas Stankevičius.
