Mažeikių ekipa komplektaciją uždarė amerikiečiu

25-erių amerikietis po universiteto baigimo jau spėjo apsivilkti Portugalijos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos komandų marškinėlius.
Per kelias pozicijas žaisti galintis krepšininkas pernai rungtyniavo Švedijoje, Nesšė „Nässjö Basket“ ekipoje, kur per 15 minučių rinko 8,9 taško, 2,1 atkovoto kmauolio ir 6,7 naudingumo balo.
Ankstesnį sezoną C.Copelandas pradėjo Portugalijoje, o užbaigė Didžiojoje Britanijoje, kur su Plimuto „Patriots“ komandos marškinėliais rinkdavo po 12,7 taško, atkovodavo po 3,3 atšokusio kamuolio ir atlikdavo po 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
Mariaus Kiltinavičiaus auklėtiniai pasirengimą sezonui pradeda rugsėjo 5 dieną. Pirmoje treniruotėje dalyvaus visi tarpsezonyje komandą papildę ir joje likę krepšininkai: DeAngelo Eppsas, Ernestas Naruševičius, Pavlo Karasovas, Coltie Youngas, Rokas Gadiliauskas, Jokūbas Stropus, Mindaugas Motuzas, Domas Urbaitis, Gediminas Mokšeckas ir C.Copelandas. Pasirengimo etape dalyvaus ir esami bei buvę Mažeikių sporto mokyklos auklėtiniai: Gvidas Juodis (17 metų), Amandas Mickus (16 m.), Titas Šadauskas (17 m.) bei Deimantas Rubinas (20 m.).
