TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Mažeikių ekipa komplektaciją uždarė amerikiečiu

2025-09-05 08:52 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-05 08:52

Paskutiniu Mažeikių „M Basket" komandos tarpsezonio naujoku tapo Europoje jau rungtyniavęs 201 cm ūgio Cameronas Copelandas.

C.Copelandas atvyksta į Mažeikius

Paskutiniu Mažeikių „M Basket“ komandos tarpsezonio naujoku tapo Europoje jau rungtyniavęs 201 cm ūgio Cameronas Copelandas.

25-erių amerikietis po universiteto baigimo jau spėjo apsivilkti Portugalijos, Didžiosios Britanijos ir Švedijos komandų marškinėlius.

Per kelias pozicijas žaisti galintis krepšininkas pernai rungtyniavo Švedijoje, Nesšė „Nässjö Basket“ ekipoje, kur per 15 minučių rinko 8,9 taško, 2,1 atkovoto kmauolio ir 6,7 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ankstesnį sezoną C.Copelandas pradėjo Portugalijoje, o užbaigė Didžiojoje Britanijoje, kur su Plimuto „Patriots“ komandos marškinėliais rinkdavo po 12,7 taško, atkovodavo po 3,3 atšokusio kamuolio ir atlikdavo po 2,2 rezultatyvaus perdavimo.

Mariaus Kiltinavičiaus auklėtiniai pasirengimą sezonui pradeda rugsėjo 5 dieną. Pirmoje treniruotėje dalyvaus visi tarpsezonyje komandą papildę ir joje likę krepšininkai: DeAngelo Eppsas, Ernestas Naruševičius, Pavlo Karasovas, Coltie Youngas, Rokas Gadiliauskas, Jokūbas Stropus, Mindaugas Motuzas, Domas Urbaitis, Gediminas Mokšeckas ir C.Copelandas. Pasirengimo etape dalyvaus ir esami bei buvę Mažeikių sporto mokyklos auklėtiniai: Gvidas Juodis (17 metų), Amandas Mickus (16 m.), Titas Šadauskas (17 m.) bei Deimantas Rubinas (20 m.).

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

