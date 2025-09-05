Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

G.Vasiliauskas keliasi į Japoniją

2025-09-05 09:11 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-05 09:11

Egzotišką naują karjeros stotelę išsirinko Panevėžio „Lietkabelį“ palikęs Grantas Vasiliauskas.

G.Vasiliauskas vyksta į Japoniją (Foto: Rokas Lukoševičius)

Egzotišką naują karjeros stotelę išsirinko Panevėžio „Lietkabelį“ palikęs Grantas Vasiliauskas.

0

Lietuvis sukirto rankomis su Šinagavos „Shinagawa City“ klubu, kuris varžysis trečiojoje Ispanijos lygoje.

26 metų 203 cm ūgio alytiškis praėjusį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 11 minučių rinko 3,1 taško (39 procentai tritaškių), 1,4 atkovoto kamuolio, 0,8 rezultatyvaus perdavimo ir 2,8 naudingumo balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Net ryškesnį vaidmenį jis turėjo Europos taurėje – 14 minučių, 5 taškai, 2 atkovoti kamuoliai, 0,6 rezultatyvaus perdavimo bei 5,4 naudingumo balo.

Jam tai buvo jau trečiasis sezonas Panevėžyje, anksčiau dvejus metus atstovavus Kėdainių klubui. Į užsienį puolėjas vyksta trečią kartą, 2019-aisiais trumpai žaidęs Estijoje, 2023–2024 metų sezoną praleidęs Vokietijoje, Kelno „RheinStars“ ekipoje.

G.Vasiliauskas yra iškovojęs net keturis medalius su Lietuvos jaunimo rinktinėmis – Europos 16-mečių čempionato sidabrą, Pasaulio 17-mečių taurės bronzą ir 18-mečių pirmenybių sidabrą ir bronzą.

Praėjusį sezoną Šinagavos ekipa buvo lygos vidutiniokė, su 23 pergalėmis ir 29 pralaimėjimais užėmusi dešimtąją vietą tarp septyniolikos klubų.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

