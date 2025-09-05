Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Lietuva

Naujokų vedamas „Neptūnas“ įveikė Baku klubą

2025-09-05 20:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-05 20:45

Kontrolinėse rungtynėse Klaipėdos „Neptūnas“ 98:88 (22:12, 25:22, 31:26, 20:26) įveikė Lietuvoje viešinčią Baku „Sabah“ ekipą.

Klaipėdiečiai laimėjo

Kontrolinėse rungtynėse Klaipėdos „Neptūnas“ 98:88 (22:12, 25:22, 31:26, 20:26) įveikė Lietuvoje viešinčią Baku „Sabah“ ekipą.

0

Tai buvo jau antroji Gedimino Petrausko auklėtinių pergalė pasirengime. Pirmajame mače klaipėdiečiai nugalėjo Rygos VEF krepšininkus.

Uostamiesčio klubui Harrsionas Cleary pelnė 20 taškų (6 rez. per.), Donatas Tarolis pridėjo 17, Jamesas Karnikas – 15 (7 atk. kam.), Jordanas Tuckeris – 10 (3/5 trit.), Mindaugas Girdžiūnas – 9.

Pralaimėjusiems Justinas Tillmanas įmetė 21 tašką (8 atk. kam.), Davidas Nicholsas (8 rez. per.), Jamesas Eadsas ir Andrejus Vojnalovyčius – po 16.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

