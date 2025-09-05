Naujokų vedamas „Neptūnas“ įveikė Baku klubą

Tai buvo jau antroji Gedimino Petrausko auklėtinių pergalė pasirengime. Pirmajame mače klaipėdiečiai nugalėjo Rygos VEF krepšininkus.
Uostamiesčio klubui Harrsionas Cleary pelnė 20 taškų (6 rez. per.), Donatas Tarolis pridėjo 17, Jamesas Karnikas – 15 (7 atk. kam.), Jordanas Tuckeris – 10 (3/5 trit.), Mindaugas Girdžiūnas – 9.
Pralaimėjusiems Justinas Tillmanas įmetė 21 tašką (8 atk. kam.), Davidas Nicholsas (8 rez. per.), Jamesas Eadsas ir Andrejus Vojnalovyčius – po 16.
