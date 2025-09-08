Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

„Bayern“ vadovas Uli Hoenesas: „Nenorime įbristi į milijardines skolas kaip „Barcelona“

2025-09-08 17:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-08 17:16

Ulis Hoenesas griežtai pasisakė dėl „Bayern“ perėjimų politikos, pabrėždamas finansinę atsakomybę ir kritikuodamas „Barcelona“ klubo vadovų strategiją.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Ulis Hoenesas griežtai pasisakė dėl „Bayern“ perėjimų politikos, pabrėždamas finansinę atsakomybę ir kritikuodamas „Barcelona“ klubo vadovų strategiją.

0

„Maxas Eberlis norėtų pirkti žaidėją, bet mes žinome savo pinigų padėtį. Galiausiai tai yra taip pat svarbu, kaip ir sportiniai rezultatai. „Barcelona“ siunčia sveikinimus. Kai perkate, perkate, perkate... Staiga turite 1,2 milijardo skolų,“ – juokavo U. Hoenesas, komentuodamas pastarųjų metų perėjimų rinkos tendencijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Bayern“ vadovų komanda, vadovaujama M. Eberlio, turėjo strategiją, kurioje buvo numatyti potencialūs brangūs žaidėjai, tačiau U. Hoenesas viešai patvirtino, jog klubas sąmoningai renkasi tik nuomos sandorius paskutinėmis lango savaitėmis. Tai jie daro siekdami išvengti perteklinio rizikavimo ir finansinės atsakomybės trūkumo, matyto kituose Europos futbolo granduose.

Pasak U. Hoeneso, „Barcelona“ pavyzdys – kelias klubams, kurie ignoruoja biudžeto ribas, o vėliau susiduria su milžiniškomis skolomis ir sunkumais išlaikyti konkurenciją „La Liga“ ar Europoje.

