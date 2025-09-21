Išrinko patį skaniausią ir gražiausią kaimišką sūrį Lietuvoje: „Mes jį valgydami prisimenam savo mamą, tetę, senelį, bobutę“

Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Graži miestelio tradicija
Ne veltui Bernatonių kaimas Panevėžio rajone tituluojamas „Sūrių sostine“. Čia jau 24 metus šeimininkės varžosi kuri gi gardžiausią ir gražiausią sūrį suspaudė.
Iš viso ant stalo nugulė net 24 naminiai sūriai.
Šventės pabaigoje nuotaikingai šokėjos lyg podiumu žengė nešinos pagrindiniu šventės akcentu – sūriais.
Vieni jų buvo puošti gėlėmis, kiti vaisiais ar uogomis.
„Kokių tik pagardų neprideda. Ir česnakų, ir džiovintų vaisių, ir ciberžolės, ir burokėlių sūris, ir morkų sūris, ir tuno sūris“, – pasakojo šventės organizatorė Giedrė Rameikienė.
Nustebino papuošimų įvairovė
Ir šįkart, akivaizdu, komisijai lengva nebvo apsispręsti ir išrinkti patį skaniausią ir gražiausią sūrį.
Tad vertintojai nieko nelaukdami kibo į darbą ir išragavo visus 24 šeimininkių gaminius.
„Labai daug pripjaustė, dideliais gabalais, kai būsim per sotūs, bus sunku“, – dėl tekusios atsakomybės šypsojosi komisijos narys Gintaras Šešelgis.
„Labai labai sunku išsirinkti, kadangi yra panašių skonių, bet mūsų gaspadinėm išmonės netrūksta“, – sakė kitas komisijos narys Petras Nevulis.
O kad nepasimestų skoniuose, komisija sugalvojo kriterijus.
„Varškės sūris, su rūgštele truputį, su druskyte, gali būti kmynų, gali nebūti. Va čia būtų pagrindinis akcentas“, – teigė komisijos narė Skaidra Kriukienė.
Būtent nepamiršti lietuviško naminio sūrio skonio, išsaugoti gamybos tradicijas ir dalintis receptais. Tokiu tikslu, beveik prieš ketvirtį amžiaus, sūrių šventę sumanė tuometė bendruomenės vadovė. Tiesa, anuomet ir kone kiekviena kaime gyvenanti šeima turėjo savo karvutę, pieno ir varškės.
„Sūris buvo visur, kaip sakant, ir ant „pagrabo“, ir ant krikštynų, vestuvių, ir kiekviena gaspadinė darė tą sūrį“, – tikino šventės sumanytoja Reda Manikienė.
Iš kartos į kartą
Šventės dalyvė Aldona atskleidė, kad sūrio gamybos receptą perėmė iš savo močiutės, tačiau vėliau patobulino.
„Mama darydavo ir močiutė, bet darydavo visai kitaip, iš rūgusio pieno seniau“, – sakė Aldona.
Šįkart Aldona suspaudė sūrį iš pirktinio pieno ir varškės. Tačiau kaip sako kiekvieną šeimininkių gaminį akimis palydėjęs Viktoras, sūris juk daugiau nei tik gardus maistas.
„Mes jį valgydami prisimenam savo mamą, tetę, senelį, bobutę ir tas ryšys, su savo praeitimi“, – teigė Renginio vedėjas Viktoras Stanislovaitis.
Renginio metu netrūko ir šokių, o kol poros sukosi linksmai, teisėjai išrinko skaniausią ir gražiausią sūrį.
Trečiuoju numeriu pažymėtas vertintojus sužavėjo skoniu, o 11-asis savo grožiu.
Po komisijos verdikto visi sūriai nudžiugino susirinkusiųjų gomurius.
Kitąmet bernatoniečiai pasiryžę kviesti į jubiliejinę – 25-ąją sūrių šventę. Kaip ir šįkart – ragauti, grožėtis ir linksmintis.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
