Ten Hagas sureagavo į atleidimą iš „Bayer“: „Šie santykiai niekada nebuvo pagrįsti abipusiu pasitikėjimu“

„Bayer“ vadovybės sprendimas išleisti mane atostogų buvo didelė staigmena. Išsiskirti su vyriausiuoju treneriu vos po dvejų lygos rungtynių yra kažkas absoliučiai neturinčio precedento.
Šią vasarą daug svarbių žaidėjų, kurie prisidėjo prie pergalių, paliko komandą. Naujos komandos kūrimas yra kruopštus procesas, reikalaujantis laiko ir pasitikėjimo. Naujas treneris nusipelno erdvės įgyvendinti savo viziją, nustatyti standartus, formuoti komandą, palikti savo pėdsaką žaidimo stiliuje.
Deja, bet vadovybė nenorėjo man skirti reikiamo laiko ir pasitikėjimo, dėl ko labai apgailestauju. Jaučiu, kad šie santykiai niekada nebuvo pagrįsti abipusiu pasitikėjimu. Per visą savo karjerą kiekvienas sezonas, kurį sugebėjau užbaigti kaip treneris, atnešė sėkmę. Klubai, kurie manimi pasitikėjo, buvo apdovanoti sėkme ir apdovanojimais.
Galiausiai, norėčiau padėkoti Lėverkuzeno sirgaliams už jų šilumą ir aistrą, todėl linkiu komandai ir štabui visokeriopos sėkmės likusioje sezono dalyje“, – teigė strategas.
Priminsime, jog įtampa kilo tarp E. ten Hago ir „Bayer“ po to, kai susiginčijo dėl žaidėjų atrankos ir komandos sudarymo sprendimų. Strategas bandė blokuoti Granito Xhaka išvykimą, strategas taip pat nebuvo įtrauktas į diskusijas dėl Lucaso Vazquezo atvykimo.
