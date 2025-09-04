Kalendorius
Rugsėjo 4 d., ketvirtadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Ten Hagas sureagavo į atleidimą iš „Bayer“: „Šie santykiai niekada nebuvo pagrįsti abipusiu pasitikėjimu“

2025-09-04 12:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-04 12:43

Iš Lėverkuzeno „Bayer“vos po dvejų sužaistų rungtynių Vokietijos „Bundesliga“ čempionate atleistas Erikas ten Hagas išplatino pranešimą.

Erikas ten Hagas | Scanpix nuotr.

Iš Lėverkuzeno „Bayer“vos po dvejų sužaistų rungtynių Vokietijos „Bundesliga“ čempionate atleistas Erikas ten Hagas išplatino pranešimą.

REKLAMA
0

„Bayer“ vadovybės sprendimas išleisti mane atostogų buvo didelė staigmena. Išsiskirti su vyriausiuoju treneriu vos po dvejų lygos rungtynių yra kažkas absoliučiai neturinčio precedento.

Šią vasarą daug svarbių žaidėjų, kurie prisidėjo prie pergalių, paliko komandą. Naujos komandos kūrimas yra kruopštus procesas, reikalaujantis laiko ir pasitikėjimo. Naujas treneris nusipelno erdvės įgyvendinti savo viziją, nustatyti standartus, formuoti komandą, palikti savo pėdsaką žaidimo stiliuje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Deja, bet vadovybė nenorėjo man skirti reikiamo laiko ir pasitikėjimo, dėl ko labai apgailestauju. Jaučiu, kad šie santykiai niekada nebuvo pagrįsti abipusiu pasitikėjimu. Per visą savo karjerą kiekvienas sezonas, kurį sugebėjau užbaigti kaip treneris, atnešė sėkmę. Klubai, kurie manimi pasitikėjo, buvo apdovanoti sėkme ir apdovanojimais.

REKLAMA
REKLAMA

Galiausiai, norėčiau padėkoti Lėverkuzeno sirgaliams už jų šilumą ir aistrą, todėl linkiu komandai ir štabui visokeriopos sėkmės likusioje sezono dalyje“, – teigė strategas.  

Priminsime, jog įtampa kilo tarp E. ten Hago ir „Bayer“ po to, kai susiginčijo dėl žaidėjų atrankos ir komandos sudarymo sprendimų. Strategas bandė blokuoti Granito Xhaka išvykimą, strategas taip pat nebuvo įtrauktas į diskusijas dėl Lucaso Vazquezo atvykimo.

 

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų