„Bayer“ atleistam ten Hagui turės sumokėti solidžią kompensaciją

Pasak šaltinių, Vokietijos klubas strategui sumokės 6 mln. eurų po to, kai nusprendė su juo atsisveikinti vos po dvejų sužaistų rungtynių „Bundesliga“ čempionate. Šie 6 mln. eurų bus sumokėti už 60 darbo dienų arba apie 100 tūkst. eurų už vieną dieną.
Priminsime, jog „Bayer“ pirmose rungtynėse 1:2 nusileido „Hoffenheim“, o antrose iššvaistė dviejų įvarčių pranašumą ir su Brėmeno „Werder“ užfiksavo lygiąsias 3:3 bei po dvejų turų savo sąskaitoje turi vos vieną tašką.
Pasak šaltinių, įtampa kilo tarp E. ten Hago ir „Bayer“ po to, kai susiginčijo dėl žaidėjų atrankos ir komandos sudarymo sprendimų. Strategas bandė blokuoti Granito Xhaka siūlomą išvykimą, kuris pažeidė vidinius susitarimus, taip pat nebuvo įtrauktas į diskusijas dėl Lucaso Vazquezo atvykimo iš Madrido „Real“.
